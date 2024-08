- Tempeste in Germania

Dopo un inizio di settimana caldo, violente tempeste con pioggia e grandine hanno colpito alcune parti della Germania. In particolare, sono state colpite la Renania Settentrionale-Vestfalia, la Bassa Sassonia e il Baden-Württemberg, dove i servizi di emergenza hanno segnalato cantine allagate e strade inondate in diverse aree entro la sera. Un albero presumibilmente sradicato a causa della tempesta ha fermato un treno S-Bahn con 80 passeggeri vicino a Hennef (NRW), come ha riferito un portavoce delle ferrovie. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno sul posto. Una casa di cura nella Frisia orientale ha dovuto essere evacuata.

Secondo i dati preliminari del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), oggi è stato il giorno più caldo dell'anno finora. La temperatura più alta di 36,5 gradi è stata registrata nella città della Renania-Palatinato di Bad Neuenahr-Ahrweiler, come ha riferito un meteorologo del DWD. Questo ha superato il precedente record di 35,7 gradi registrato lunedì.

Tempeste: Tratti allagati sull'autostrada

Le tempeste hanno colpito nella serata. "Tutti i servizi di emergenza disponibili sono in azione", ha detto un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Duisburg. Quasi l'intera area urbana è stata interessata. Il focus delle operazioni era sui problemi legati all'acqua - allagamenti in cantine e sottopassi. Non ci sono state feriti gravi. Tuttavia, una persona è stata gravemente colpita da un chicco di grandine, causando una ferita alla testa. La polizia ha inoltre segnalato diversi tratti allagati sull'autostrada A59 e A42 vicino a Duisburg. Hanno avvertito del rischio di aquaplaning.

A Bonn, la polizia ha segnalato circa 30 operazioni. "Cantina allagate, rami spezzati, alberi sulla strada", ha elencato un portavoce nella serata. A Haltern am See, i vigili del fuoco hanno inoltre effettuato diverse operazioni. Anche lì, il focus era su cantine allagate e alberi caduti. Nessuna vita era in pericolo e non c'erano fiumi che straripavano.

Acque di piena portano via le auto

A Karlsruhe e nelle aree circostanti (Baden-Württemberg), le strade erano anch'esse allagate - cantine allagate. In alcuni posti, l'acqua era alta mezzo metro sulle strade o nei sottopassi, ha detto un portavoce della polizia. Non ci sono stati feriti. L'area intorno a Bretten e Bruchsal è stata particolarmente colpita. A Gondelsheim, circa 15 chilometri a ovest di Karlsruhe, le auto venivano portate via dalle acque di piena, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco. "È un caos assoluto".

A Linkenheim-Hochstetten, un fulmine ha colpito il solaio di un edificio a più famiglie, appiccando il fuoco, come ha riferito il portavoce della polizia. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Gli abitanti sono attualmente alloggiati parzialmente in una chiesa, poiché la casa è senza gas e elettricità.

Casa di cura deve essere evacuata

Le pesanti tempeste hanno inoltre portato a centinaia di operazioni dei vigili del fuoco nella Frisia orientale (Bassa Sassonia). La città di Aurich è stata particolarmente colpita, ha detto un portavoce del centro operativo di Wittmund. Una casa di cura ha dovuto essere evacuata. Il numero di persone interessate era inizialmente incerto. Un ospedale è stato inoltre gravemente colpito. I servizi di emergenza dei vigili del fuoco e dell'Agenzia Tecnica di Soccorso stavano cercando di pompare l'acqua dalla cantina per prevenire l'evacuazione. "Stanno portando sacchi di sabbia", ha detto il portavoce.

