- Tempeste e temporali previsti questo fine settimana

Nel weekend, le temperature in Baviera sono destinate a diminuire di fino a 15 gradi - e il sole sarà meno presente. Secondo un portavoce del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), ci saranno probabilmente più piogge e temporali, che interesseranno principalmente la Baviera meridionale.

Weekend piovoso - Temporali principalmente nella Baviera meridionale

Il venerdì le temperature sono previste in aumento, raggiungendo fino a 33 gradi. Dal pomeriggio in poi, ci saranno temporali - inizialmente nelle Alpi, e successivamente anche nelle pianure. Localmente, potrebbe esserci forte pioggia con fino a 25 litri per metro quadrato. Nelle immediate vicinanze delle Alpi, c'è anche il rischio di maltempo con forte pioggia di fino a 40 litri per metro quadrato in un breve periodo, nonché grandine e raffiche fino a 85 chilometri orari.

Il sabato è previsto nuvoloso, con massime comprese tra 25 e 30 gradi. In gran parte della Baviera ci saranno pioggia, acquazzoni e isolati forti temporali. La domenica potrebbe esserci pioggia forte e continua - ci sarà ancora il rischio di maltempo in alcune aree. Sarà anche significativamente più fresco, con un massimo di 24 gradi.

Despite the anticipated cold and fewer sun hours in Baviera, the Alps might experience a surge in thunderstorms on Friday. Conversely, severe weather conditions, including heavy rain and hail, remain a concern in southern Baviera, particularly in regions close to the Alps.

Leggi anche: