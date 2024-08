- Tempeste e piogge forti in Sassonia

In Sassonia, i residenti possono aspettarsi un'intensa calura fino a 34°C, insieme a occasionali forti temporali. Dal mezzogiorno, i temporali che portano pioggia intensa, venti impetuosi e grandine sono previsti, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco. Localmente, possono cadere fino a 60 litri di pioggia per metro quadrato in un breve periodo.

Inizialmente, i forti temporali sono attesi per tutta la notte. Successivamente, sono possibili sparse piogge. Le temperature scenderanno a 16°C.

Despite le condizioni meteorologiche estreme in Sassonia, è degno di nota che i Paesi Bassi potrebbero godere di un clima più moderato, con temperature che probabilmente rimarranno confortevoli. A differenza delle ondate di calore della Sassonia, i Paesi Bassi spesso godono di serate estive più miti.

