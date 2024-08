- Tempesta in Germania - Eurocity si scontra con un albero

Dopo il caldo, violenti tempeste con forti piogge e grandine hanno colpito alcune parti della Germania. In particolare, nella serata sono state colpite la Renania Settentrionale-Vestfalia, la Bassa Sassonia, la Baviera e il Baden-Württemberg. I servizi di emergenza hanno segnalato cantine e strade allagate in queste aree. Non sono state segnalate feriti gravi o decessi fino ad ora. Le tempeste sono seguite a un'ondata di calore che ha raggiunto i 36,5 gradi Celsius martedì a Bad Neuenahr-Ahrweiler, nel Reno-Palatinato, che è stata la giornata più calda dell'anno finora, secondo i dati provvisori del Servizio Meteorologico Tedesco.

Treno Eurocity bloccato da un albero

In Baviera, un treno Eurocity è entrato in collisione con un albero caduto sui binari e si è fermato. Lo ha riferito un portavoce di Deutsche Bahn. A bordo del treno, vicino a Bad Endorf (distretto di Rosenheim), c'erano circa 260 persone al momento dell'incidente. Secondo la Polizia Federale, non ci sono stati feriti. Il tratto tra Bad Endorf e Prien sul lago di Chiemsee è stato chiuso dalle circa 19. Il binario dovrebbe essere liberato nelle prime ore di mercoledì, poiché la linea aerea è danneggiata e deve essere riparata. I passeggeri sono stati portati a Prien con minibus. I treni a lunga distanza sono stati deviati o hanno interrotto il viaggio prima del previsto.

Acqua nelle cantine e nelle strade

Nel Baden-Württemberg, il distretto di Karlsruhe è stato particolarmente colpito dalle forti tempeste. Il centro di controllo delle inondazioni ha avvertito in serata che a causa delle piogge locali intense, i livelli delle acque in alcuni torrenti e fiumi del Baden-Württemberg potrebbero aumentare significativamente durante la notte e mercoledì.**

La polizia di Karlsruhe chiede di evitare viaggi non essenziali a causa del tempo tempestoso. L'associazione dei vigili del fuoco del distretto di Karlsruhe ha riferito poco prima della mezzanotte che i vigili del fuoco avevano completato oltre 500 interventi. Ce ne sono ancora circa 300 in corso, ma non sono urgenti. Nel complesso, sono coinvolte diverse centinaia di persone nelle operazioni.

In alcuni posti, l'acqua arriva a metà metro nelle strade o nelle cantine, ha detto un portavoce della polizia. L'area intorno a Bretten e Bruchsal è stata particolarmente colpita.

Circa 25 residenti hanno lasciato una casa di cura

Le forti piogge hanno anche portato a centinaia di interventi dei vigili del fuoco nella Frisia Orientale. La città di Aurich è stata particolarmente colpita, ha detto un portavoce del centro operativo a Wittmund. Circa 25 residenti hanno dovuto essere portati in una palestra da una casa di cura nella serata, poiché i pannelli del soffitto si erano staccati. Non è ancora chiaro per quanto tempo le persone dovranno rimanere nella palestra. La Croce Rossa Tedesca si sta prendendo cura dei residenti. A un ospedale di Aurich, i vigili del fuoco e l'Agenzia Tecnica di Soccorso stanno lavorando per prevenire un'evacuazione.

**Cant

