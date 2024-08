- Tempesta: i vigili del fuoco hanno ancora centinaia di missioni davanti a loro

Dopo le violente tempeste nella regione di Karlsruhe, il corpo dei vigili del fuoco è ancora in piena attività. Soprattutto a Bruchsal e Gondelsheim, centinaia di seminterrati devono ancora essere pompati, ha dichiarato un portavoce del corpo dei vigili del fuoco della regione.

"Le squadre di soccorso passeranno ora per le strade una per una e si occuperanno di questo", ha riferito il portavoce. Non si tratta di incidenti urgenti. Si aspetta che gli aiutanti siano impegnati nelle operazioni di pulizia per il resto della giornata.

I corpi dei vigili del fuoco sono supportati dai servizi di emergenza dei distretti di Rhein-Neckar, Enz e Mittelbaden. Anche il THW è presente, aiutando a pompare i seminterrati.

