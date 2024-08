- Tempesta: fulmini e cantine sovraffollate in Renania settentrionale-Vestfalia

Temporali hanno causato scosse di fulmini e strade allagate durante la notte e martedì sera in molte parti della Renania Settentrionale-Vestfalia. Secondo un primo rapporto del Ministero dell'Interno, non ci sono stati morti o feriti gravi, ha confermato una portavoce su richiesta. Tuttavia, ci sono state più chiamate del solito.

A Oberhausen ci sono state numerose chiamate a causa di alberi caduti e seminterrati allagati. C'è stato un breve blackout in un distretto della città. A Würselen, diverse scosse di fulmini hanno portato a chiamate. In una casa, il tetto ha preso fuoco e la casa è diventata inabitabile.

Un uomo ha subito una ferita alla testa a causa della grandine a Duisburg. "Tutte le forze di intervento disponibili sono in azione", ha detto un portavoce dei vigili del fuoco nella serata. Soprattutto l'allagamento dei seminterrati e l'acqua sotto i passaggi hanno tenuto impegnati gli aiutanti. Una persona è stata colpita così duramente da un chicco di grandine che ha subito una ferita alla testa.

La polizia ha segnalato diverse sezioni allagate sull'A59 e A42 vicino a Duisburg. Hanno avvertito dell'aquaplaning.

A Grevenbroich, un fulmine ha appiccato il fuoco alle travi del tetto di due case abitative martedì sera. Secondo i vigili del fuoco, l'incendio è stato spento rapidamente. Ci sono state anche segnalazioni di fulmini in case in altre parti della città. Nessuno è rimasto ferito.

A Moenchengladbach, sono state gestite circa 70 chiamate legate al tempo nella serata. Queste riguardavano principalmente seminterrati e passaggi allagati, fulmini nei tetti e allarmi da sistemi di allarme antincendio automatici.

Il tempo ha anche influenzato il traffico ferroviario. A causa di un fulmine in una cabina di segnalazione, la stazione di Coesfeld è attualmente inaccessibile e sono in corso lavori di riparazione, ha detto una portavoce. Ci sono stati anche danni e ritardi sulla linea tra Kempen e Krefeld a causa di un fulmine in un'altra cabina di segnalazione, che sono ancora in corso.

Vicino a Hennef, un albero che presumibilmente è stato abbattuto dalla tempesta ha interrotto improvvisamente il viaggio di 80 passeggeri martedì. L'albero "quasi certamente è caduto a causa della tempesta" sulla sezione di binari tra Siegburg/Bonn e Hennef, ha detto un portavoce delle ferrovie. I 80 passeggeri sono poi saliti su un altro treno nel luogo.

Ci sono state anche chiamate legate al tempo nel distretto di Wesel. A Moers, un albero è stato spinto sui binari ferroviari e le strade sono state allagate a Friedrichsfeld. C'è stato un fulmine nella linea aerea a un incrocio a livello a Voerde.

Nella città di Drolshagen nel sud della NRW, ci sono state chiamate di emergenza a causa di allagamenti stradali causati dalla tempesta, alberi caduti e seminterrati allagati, ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco. Le forze di intervento dalle città vicine sono state anche dispiegate. Ci sono state anche chiamate

