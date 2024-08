- Tempesta al Chiemsee - diversi appassionati di sport acquatici in difficoltà

Una tempesta improvvisa ha portato diversi appassionati di sport acquatici in difficoltà sul lago Chiemsee. Come riferito dalla polizia, coloro che sono rimasti coinvolti hanno sottovalutato il pericolo della tempesta in arrivo.

Mercoledì pomeriggio, un dinghy a vela con due persone a bordo è capovolto vicino alla baia di Feldwieser. L'equipaggio è stato tratto in salvo dall'acqua dopo circa 30 minuti dal servizio di salvataggio acquatico di Bernau. Entrambi gli uomini erano apparentemente gravemente ipotermici e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Contemporaneamente, la polizia fluviale di Prien ha notato due appassionati di paddle surf che stavano dérivant verso est tra l'isola degli Uomini e Bernau e avevano apparentemente perso il controllo delle loro tavole. Anche loro sono stati portati a riva dai servizi di soccorso. Non hanno riportato ferite.

