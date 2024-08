- Temperature scottanti che raggiungono i 33 gradi in Hesse.

La popolazione del Hessen è prevista per esperire un tempo caldo nei prossimi giorni, con i termometri che mostreranno numeri fino a 27-33 gradi Celsius. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso oggi un'allerta per il caldo che si sta diffondendo in tutto lo stato. Preparatevi a un'abbondanza di sole con forti temporali che si formeranno nelle ore pomeridiane. Al calare della notte, le temperature scenderanno a 12-17 gradi Celsius, accompagnate da ulteriori piogge e temporali.

Il venerdì si prevede una miscela di sole, nuvole e occasionali pioggerelle. Il livello del mercurio oscillerà tra 19 e 26 gradi Celsius. Nel weekend, il sole sarà protagonista, portando le temperature a un caldo 30 gradi Celsius.

I visitatori che pianificano viaggi nel Hessen nel weekend dovrebbero essere consapevoli delle temperature elevate, che potrebbero raggiungere i 30 gradi Celsius. Nonostante il caldo, il Servizio Meteorologico Tedesco ha previsto temporali nel Hessen sabato, che potrebbero portare un po' di sollievo ai residenti del Hessen nello stato del Hessen.

