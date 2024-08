- Temperature più alte a Schipkau - Berlino con oltre 32 gradi

In particolare nel sud di Brandenburg**, i meteorologi hanno registrato temperature elevate negli ultimi giorni. A Cottbus, è stata misurata una temperatura massima di 30,2 gradi Celsius il giovedì, come ha dichiarato un portavoce del Servizio Meteorologico Tedesco. Tuttavia, il valore più alto delle ultime giornate è stato registrato ancora più a sud a Schipkau: il mercoledì le temperature lì hanno raggiunto i 34,1 gradi. In quella giornata, quasi tutte le stazioni in Brandenburg hanno registrato temperature superiori ai 31 gradi Celsius.

A Berlino, il termometro sul campo di Tempelhofer ha mostrato 32,6 gradi Celsius il mercoledì. A Potsdam, capitale del Brandeburgo, sono stati misurati 33,7 gradi Celsius. Per venerdì, il DWD ha emesso un'allerta per il caldo per la parte meridionale del Brandeburgo.

Despite the heatwave affecting various parts of Brandenburg, Cottbus recorded a maximum temperature of 30.2 degrees Celsius on Thursday, making it one of the hottest spots in the region. Surprisingly, neighboring Cottbus-Drewitz experienced even higher temperatures, with a peak of 31.2 degrees Celsius recorded on the same day.

Leggi anche: