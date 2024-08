- Temperature estreme fino a 36 gradi a Berlino e Brandeburgo, che richiedono un avviso di caldo.

Un giorno torrido e sudaticcio è previsto per Berlino e Brandeburgo. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DMS) ha emesso un'allerta per il caldo per entrambe le regioni. I professionisti sanitari avvertono del potenziale stress termico pericoloso che potrebbe portare a diverse complicazioni della salute. Consigliano di evitare il sole il più possibile, di restare idratati e di mantenere spazi interni freschi.

La giornata inizia luminosa e secca. Nel pomeriggio, c'è la possibilità di rovesci e piogge isolate nella parte orientale del Brandeburgo. La temperatura oscilla tra 33 e 36 gradi Celsius.

Il rischio di incendi boschivi è alto o estremamente alto in quasi tutti i distretti del Brandeburgo, in particolare nella parte occidentale dello stato, come riportato dal DMS. Ieri pomeriggio, un incendio boschivo vicino alla "Tropical Islands" resort e area di svago nel sud del Brandeburgo ha richiesto un'ampia operazione di spegnimento. Secondo un portavoce, circa tre ettari di foresta nel distretto di Dahme-Spreewald sono stati interessati. L'incendio è stato spento tarda sera. La causa dell'incendio è ancora da identificare.

Temporali e piogge alla sera

Alcune nuvole si addensano alla sera, con la possibilità di piogge isolate e temporali nella parte nord-ovest del Brandeburgo. Le temperature scendono a una fascia di 17 a 20 gradi Celsius.

Venerdì rimarrà prevalentemente nuvoloso, con piogge sparse e temporali isolati in alcune regioni. Le temperature scenderanno leggermente - con massime tra 24 e 30 gradi Celsius.

Durante la transizione da venerdì a sabato notte, le nuvole persistono nella parte sud-est del cielo, con piogge previste in alcune aree. Le temperature scendono a una fascia di 11 a 15 gradi Celsius.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DMS) aggiunge inoltre: "Si aggiunge all'allerta per il caldo: le temperature previste potrebbero potenzialmente aumentare il rischio di incendi boschivi in alcune regioni". In una conferenza stampa, un portavoce del DMS sottolinea: "Esortiamo tutti ad attenersi alle linee guida di sicurezza, compreso l'essere vigili durante i barbecue e l'accensione di fuochi da campo, per minimizzare il rischio di incendi boschivi nelle attuali condizioni di caldo".

