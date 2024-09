- Temperature estreme che potrebbero raggiungere i 34,3 gradi nella regione nord-orientale.

Dopo una giornata intensamente calda, il Servizio Meteorologico Tedesco ha segnalato temperature superiori a 30 gradi Celsius in numerosi punti della Mecklenburg-Vorpommern. La maggior parte di questi valori ha stabilito nuovi record per il 4 settembre. La temperatura più alta è stata registrata a Teterow (distretto di Rostock) con 34,4 gradi Celsius, secondo il DWD. A seguire, Tribsees (Vorpommern-Rügen) con 34,0 gradi e Laage-Kronskamp (distretto di Rostock) con 33,7 gradi.

In alcuni luoghi, i record del 4 settembre resistevano da anni: a Waren an der Müritz, la temperatura registrata nel 1895 era di 32,6 gradi - ora è di 33,4. Si tratta dei valori massimi registrati tra le 8:00 e le 20:00, come specificato. È importante sottolineare che i dati sono preliminari.

