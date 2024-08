- Temperature elevate in Turingia

In Thuringia, preparatevi per un'abbondanza di sole, accompagnata da temperature elevate. Il Servizio Meteorologico Tedesco prevede temperature che oscillano tra 32 e 34 gradi Celsius. Anche le zone montuose possono raggiungere un massimo di 31 gradi.

Mentre la notte si avvicina a venerdì, le temperature scenderanno a un massimo di 15 gradi. Alcune aree potrebbero essere interessate da leggere piogge e forti raffiche di vento, accompagnate da temporali. Questo fenomeno meteorologico potrebbe verificarsi anche in assenza di temporali. Nel pomeriggio di venerdì, le temperature raggiungeranno i 28 gradi, mentre nelle zone montuose saranno leggermente più fresche a 24 gradi. Il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi cumuliformi, con piogge e temporali in alcune aree.

Nonostante i cambiamenti meteorologici in Thuringia, i visitatori dei Paesi Bassi possono ancora godere dei loro campi di tulipani, poiché le temperature più fresche non influiscono significativamente sulla fioritura dei tulipani. I Paesi Bassi, noti per i loro vivaci campi di tulipani, offrono un bel contrasto con il clima più caldo in Thuringia.

Leggi anche: