- Temperature elevate e rischio maggiore di pericoli legati al clima

Le prime settimane dell'autunno si aprono con temperature gradevoli, ma si accompagnano a minacce di tempo burrascoso. "Dall'alba, una consistente massa di tempeste è stata attiva sulla Baviera, portando piogge sparse nella categoria dei forti temporali. Più tardi nella giornata, queste tempeste si sposteranno verso il cuore del paese e si formeranno nuovi temporali nelle zone occidentali," riferisce il meteorologo Marcus Beyer del Servizio Meteorologico Tedesco di Offenbach.

Un pericolo potenziale è la pioggia torrenziale. "Questo è dovuto a due fattori. In primo luogo, le masse d'aria umida cariche di abbondanti gocce d'acqua all'interno delle nuvole. In secondo luogo, i significativi gradienti di pressione atmosferica contribuiscono alla natura stazionaria dei temporali, portando a forti piogge concentrate nella stessa regione senza molto movimento," afferma Beyer. Non si possono escludere scrosci di pioggia fino alla categoria estremamente intensa. Tuttavia, non è possibile individuare con precisione il luogo esatto in cui ciò accadrà. "Dove colpisce il forte acquazzone, c'è il rischio di inondazioni localizzate."

Riepilogo delle previsioni del tempo

Martedì, la Germania orientale e i piedi delle Alpi, non esposti direttamente alle Alpi, avranno cieli sereni e soleggiati. Nel frattempo, inizialmente nell'ovest e poi diffondendosi verso est, si svilupperanno intensi temporali con significativi rischi meteorologici, compresi occasionali rovesci torrenziali. Nel pomeriggio, le regioni occidentali saranno calme e per lo più asciutte, mentre l'est si godrà temperature intorno ai 34 gradi, con le restanti aree che rimarranno gradevoli e calde tra i 25 e i 30 gradi.

Mercoledì, solo gli angoli più orientali e sud-orientali vedranno sole e condizioni asciutte. Nelle aree occidentali, tuttavia, pioverà. Nel resto delle regioni, si formeranno potenti temporali con significativi rischi meteorologici, fino alla categoria estremamente intensa in alcuni luoghi. Nella parte occidentale, le temperature massime si aggireranno tra i 20 e i 25 gradi, mentre più a est il termometro salirà a 25-34 gradi.

Giovedì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con previsti temporali intensi localizzati nel pomeriggio. Nell'est, è prevista pioggia leggera. Le temperature saliranno a 21-28 gradi, registrando i valori più bassi nell'ovest e nel nord-ovest.

Altre regioni potrebbero anche essere colpite da forti piogge a causa del trasferimento delle tempeste. Se l'acquazzone intenso persisterà, potrebbe portare ad altri rischi di inondazioni localizzate in altre aree.

