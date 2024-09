- Temperature calde, piogge occasionali e piogge torrenziali.

Lunedì, le aree della Renania-Palatinato e della Sarre si svegliano con il sole in abbondanza. Tuttavia, nel sud-ovest potrebbero verificarsi temporali e piogge torrenziali che si sposteranno verso nord-est, come previsto dal Servizio Meteorologico di Offenbach, in Germania. Le temperature mantengono un'atmosfera estiva, oscillando tra i 27 e i 30°C, e intorno ai 25°C nelle zone più alte della regione dell'Eifel. Oltre ai temporali, il vento soffierà debolmente e in modo imprevedibile.

Martedì, il cielo ospiterà sia nuvole che sole, con occasionali piogge e temporali, soprattutto nell'est. Questi temporali potrebbero scaricare una notevole quantità di pioggia nel pomeriggio. Si prevede che le temperature massime variano tra i 24 e i 28°C.

La temperatura delle zone più alte nella regione dell'Eifel è prevista intorno ai 25°C per lunedì. Nonostante i temporali, le temperature rimarranno generalmente tra i 27 e i 30°C in tutta la regione.

