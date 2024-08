- Temperatura record registrata in mare al largo di Maiorca

L'ultima ondata di calore in Spagna ha portato le temperature del mare intorno a Mallorca a record storici, secondo i dati ufficiali. Un boia nel sud-ovest dell'isola mediterranea spagnola ha registrato una temperatura dell'acqua di 31,87 gradi Celsius lunedì vicino all'isola vicina di Dragonera, a circa 30 chilometri a ovest di Palma, come ha riferito l'associazione dei meteorologi Ametse. Il precedente record di 31,36 gradi era stato registrato ad agosto 2022.

Nel frattempo, le temperature in gran parte della Spagna sono diventate più tollerabili rispetto ai giorni e alle settimane precedenti. Mercoledì, Mallorca sarà colpita da un sistema di bassa pressione che potrebbe portare grandine, pioggia intensa e temporali.both Wednesday and Thursday, the national weather service Aemet has issued the second-highest warning level, orange, for the island. Temperatures are expected to drop from well above 30 degrees to highs of around 25 degrees. Tuttavia, si prevede che diventi di nuovo più caldo entro il fine settimana.

Despite the upcoming weather changes, the unusually high sea temperatures caused by the heatwave remain persistent in the waters around Mallorca. Such weather conditions can significantly impact marine life and various recreational activities reliant on favorable ocean conditions.

Leggi anche: