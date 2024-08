Telekom aumenta ancora una volta - parte del problema consegna

Telekom prosegue il suo percorso positivo. Il numero di clienti cresce, portando a un aumento delle entrate. In Europa, l'azienda ha raggiunto il suo miglior risultato finora. Gli investitori sono probabilemente soddisfatti del forte flusso di cassa.

Sostenuto da una robusta crescita dei clienti, Deutsche Telekom ha incassato di più e guadagnato di più nella primavera. La società con sede a Bonn ha anche leggermente rivisto al rialzo il suo obiettivo annuale per il flusso di cassa. "Tutti i nostri business stanno funzionando con successo", ha dichiarato il CEO Tim Höttges.

Il fatturato della società è aumentato del 4,3% su base annua a 28,4 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted è cresciuto del 7,8% a 10,8 miliardi di euro. In Europa, il risultato operativo è stato il più alto della storia dell'azienda, con un aumento del 8,9%.

Lo sviluppo positivo del business è stato guidato, tra le altre cose, dal successo delle offerte dei partner nella comunicazione mobile, che hanno portato a Telekom circa mezzo milione di nuovi clienti contrattuali in Germania e nel resto d'Europa. In Germania, il business televisivo si è distinto con un aumento di 114.000 clienti. "Il Campionato Europeo di Calcio e la fine del Nebenkostenprivileg hanno avuto un effetto positivo qui". Dal 1° luglio, gli inquilini possono liberamente scegliere i loro fornitori di TV e cavo.

Area problematica in passato ora in crescita

Un'altra nota positiva è stata la continua ripresa dell'area problematica in passato T-Systems. L'introito di ordini della società di servizi IT è cresciuto di più di un quarto a 957 milioni di euro. Uno dei driver è il business del cloud. Insieme a Google, una società di Alphabet, T-Systems sta costruendo un cosiddetto cloud sovrano, in cui tutti i dati degli utenti rimangono in Germania o nell'UE.

A causa della crescente digitalizzazione, i data center per le applicazioni del cloud stanno diventando sempre più importanti. Questa tendenza è rafforzata dal trionfo dell'intelligenza artificiale (AI), che richiede computer ad alte prestazioni.

Contemporaneamente, il flusso di cassa, che viene visto come misura del pagamento dei dividendi, è aumentato di quasi la metà a 5,2 miliardi di euro. Gli analisti avevano previsto solo 4,5 miliardi di euro. Pertanto, Telekom ora punta a un flusso di cassa di 19 miliardi di euro per l'intero anno.

La ragione di questo è, tra le altre cose, le spese più basse, soprattutto negli Stati Uniti. La filiale mobile statunitense T-Mobile ha quasi completato l'integrazione del rivale acquisito Sprint. Inoltre, gli investimenti nella rete mobile 5G lì sono diminuiti, si è detto. Per questo motivo, T-Mobile ha anche rivisto al rialzo la sua previsione per il flusso di cassa.

