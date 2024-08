Telegram nega le accuse mosse contro il suo fondatore, Durov.

Il creatore di Telegram, Pavel Durov, si trova attualmente in custodia cautelare in Francia, secondo diverse fonti di notizie. È stato riferito che il suo fermo è stato prorogato in serata di domenica, secondo fonti vicine all'indagine.

Telegram ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle accuse, affermando di rispettare tutte le leggi necessarie, inclusa la Digital Services Act (DSA), che mira alla rimozione di contenuti e attività illeciti sulle piattaforme online principali. Durov, secondo l'azienda, non ha nulla da nascondere e viaggia spesso all'interno dell'Europa. Inoltre, ritengono assurdo incolpare una piattaforma o il suo proprietario per l'abuso del servizio da parte di terze parti.

Telegram è stato oggetto di critiche per la sua presunta gestione insufficiente degli atti di odio e altre attività illecite. Tuttavia, l'azienda sostiene di essere in linea con gli standard del settore.

Fallimento nell'agire contro gravi illeciti?

La giustizia francese potrebbe avere una opinione diversa. Secondo i rapporti, un'indagine contro Durov è in corso da tempo. Si sospetta che abbia aiutato il traffico di droga, la truffa e diversi reati legati all'abuso di minori non agendo su Telegram e fornendo una collaborazione insufficiente alle autorità. Di conseguenza, è stato ricercato dalle autorità.

Durov è stato arrestato inaspettatamente di sabato sera all'aeroporto di Le Bourget vicino a Parigi, secondo TF1 e BFMTV, insieme ad altri media francesi, che hanno citato fonti vicine all'indagine. La ragione del suo viaggio dall'Azerbaigian alla Francia, dove era ricercato, non era inizialmente chiara. L'ufficio del procuratore francese non ha voluto commentare la situazione.

L'ambasciata russa in Francia ha preso atto della situazione di Durov, come menzionato in una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa russa TASS. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha richiesto l'accesso consolare a Durov. Tuttavia, sorgono complicazioni a causa della doppia cittadinanza di Durov.

Durov ha co-fondato Telegram con suo fratello Nikolai dopo aver già avviato la rete Vk.com, un'analoga russa di Facebook. Telegram è uno dei maggiori network online in Russia, utilizzato anche da molte autorità e politici per le comunicazioni. Il servizio viene utilizzato da entrambe le parti coinvolte nell'invasione russa dell'Ucraina per le comunicazioni.

Data l'indagine in corso in Francia contro Pavel Durov, il creatore di Telegram, per presunti fallimenti nell'agire contro il traffico di droga, la truffa e gli abusi sui minori sulla piattaforma e la collaborazione insufficiente con le autorità, è importante notare che la Francia ha una posizione forte su questi problemi. In luce della doppia cittadinanza di Durov, risolvere la questione dell'accesso consolare potrebbe presentare sfide.

Inoltre, la situazione solleva domande sulla responsabilità internazionale dei proprietari delle piattaforme online nella prevenzione e nell'affrontare le attività illecite sulle loro piattaforme, mentre la Francia continua a esaminare il ruolo di Durov in questa situazione.

