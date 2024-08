Telefonata con Netanyahu: il cancelliere Scholz chiede un cessate il fuoco

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) esorta il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a raggiungere un accordo con il gruppo radicale islamista Hamas. È giunto il momento di concludere l'accordo per la liberazione degli ostaggi e un cessate il fuoco, ha sottolineato Scholz durante una telefonata con Netanyahu domenica, come ha riferito un portavoce del governo a Berlino. Molti obiettivi militari nella lotta contro Hamas sono stati raggiunti, ma le vittime civili e la sofferenza umana nella Striscia di Gaza sono immense. La fine della guerra a Gaza sarebbe un passo cruciale verso la de-escalation regionale, ha sottolineato il Cancelliere.

Il governo tedesco condanna le minacce dell'Iran, di Hezbollah e di altri contro la sicurezza di Israele e dei suoi cittadini. Scholz ha espresso grave preoccupazione per il rischio di un conflitto regionale nel Medio Oriente. Ora più che mai, è fondamentale interrompere il ciclo di rappresaglie, allentare le tensioni e lavorare attivamente per la de-escalation.

Il Cancelliere ha ribadito l'importanza di mantenere linee di comunicazione aperte nella sua telefonata con Netanyahu, discutendo le potenzialità per soluzioni diplomatiche.

