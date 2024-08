- Tecnologia all' avanguardia nell' arena: le Paralimpiadi sono diventate tecnologicamente così avanzate

Quando il velocista in carrozzina belga Peter Genyn ha cercato di difendere il suo titolo nella finale dei 100 metri alle Paralimpiadi del 2021 a Tokyo, ha incontrato un ostacolo 45 minuti prima della gara: la sua carrozzina aveva tre pneumatici a terra e un telaio danneggiato, suggerendo un atto di sabotaggio. All'inizio sembrava la fine della sua partecipazione, ma la situazione è stata risolta all'ultimo minuto da un fedele team. Gli pneumatici sono stati sostituiti, è stato ottenuto un telaio nuovo e il sedile della carrozzina è stato temporaneamente fissato con il nastro adesivo. Genyn ha raccontato in un'intervista con "Sportschau" che "abbiamo utilizzato parti da diverse carrozzine. L'intero team ha collaborato. È stato incredibile." È riuscito a vincere la gara e a conquistare il suo secondo oro paralimpico.

Questo miracoloso cambiamento di eventi non è stato casuale, ma il risultato della dedizione di centinaia di dipendenti nell'officina paralimpica, che riparano fino a 200 protesi, carrozzine e altro equipaggiamento quotidianamente.

Alle Paralimpiadi, la maggior parte degli atleti dipende da ausili tecnologici. Dal 1988, l'azienda tedesca di tecnologia ortopedica Ottobock garantisce il funzionamento impeccabile dell'equipaggiamento. Con oltre 160 esperti da più di 40 nazioni, l'azienda si occupa dei dispositivi di 4400 atleti e ripara non solo i propri dispositivi, ma anche quelli di altri produttori. Hanno un'ampia gamma di pezzi di ricambio per le riparazioni.

Dalla stampa 3D alla tecnologia di saldatura

Nell'officina gestita da Ottobock, le parti del corpo possono essere scannerizzate e quindi fabbricate con pezzi su misura utilizzando la stampa 3D. Tuttavia, le riparazioni tradizionali sono altrettanto importanti. L'officina ospita un reparto di termoplastica che lavora con materiali come la plastica, nonché un reparto metallurgico per metalli come alluminio, acciaio e titanio, oltre a un laboratorio di sartoria per tessuti. Qui le riparazioni vanno dalla sostituzione degli pneumatici della carrozzina a regolazioni protesiche estremamente precise. Migliaia di protesi sono conservate nel magazzino per consentire riparazioni rapide ed efficienti.

Tra l'ottimizzazione high-tech e regole severe

A differenza delle protesi quotidiane, che si concentrano sull'estetica e sulla mascheratura, le protesi sportive si concentrano esclusivamente sulle prestazioni e sulla funzionalità. Le protesi sportive devono soddisfare requisiti estremi: mentre le protesi quotidiane portano due o tre volte il peso del corpo, aumenta a cinque volte durante le competizioni professionali come la corsa e il salto. "Per consentire agli atleti di raggiungere queste prestazioni peak, ogni componente viene ottimizzato. Qualsiasi cosa non assolutamente necessaria viene omitta. Ogni vite viene pesata per poter eventualmente alleggerire e migliorare l'aerodinamica," spiega il responsabile tecnico ortopedico Julian Napp in un'intervista con stern. Le protesi sportive sono generalmente fatte di carbonio compresso. Questa progettazione biomeccanicamente consente un ritorno energetico ottimale e aiuta gli atleti a raggiungere prestazioni migliori e velocità più elevate.

Tuttavia, ci sono limiti: mentre gli atleti parasport possono utilizzare strumenti high-tech digitali con sensori e software potenziati dall'IA per l'analisi e l'ottimizzazione dell'allenamento, le protesi sportive possono essere spinte solo dalla forza muscolare durante la competizione. Gli atleti che si basano sull'aiuto elettronico durante la competizione sarebbero squalificati. Questa regola viene applicata rigorosamente, come spiega Julian Napp.

Questo è come si confrontano le prestazioni degli atleti

Gli atleti con diversi tipi e gradi di disabilità spesso competono nella stessa disciplina, quindi è necessario attenersi a regole chiare per garantire condizioni di gara equa. La classificazione degli atleti garantisce opportunità uguali tra loro.

Ad esempio, il numero di spine sulla suola delle protesi e la lunghezza delle protesi vengono calcolati utilizzando un sistema di misurazione preciso. Per gli atleti di atletica leggera senza gambe con amputazione bilaterale, l'altezza corporea possibile senza disabilità viene stimata in base alla lunghezza delle braccia e all'apertura alare. Ciò garantisce che le gambe protesiche corrispondano alla lunghezza della gamba naturale dell'atleta, prevenendo qualsiasi vantaggio o svantaggio ingiusto dall'uso della protesi.

Tuttavia, non ci sono controlli simili per gli amputati di una gamba. Qui i componenti protesici devono essere adattati con cura al componente corporeo naturale rimanente, spiega Napp. Un adattamento errato potrebbe addirittura mettere l'atleta in svantaggio.

L'evoluzione del Parasport negli ultimi decenni

Negli ultimi dieci o vent'anni, ci sono stati pochi progressi materiali nelle protesi sportive. L'innovazione nel Parasport deriva dallo sviluppo dello sport stesso. Mentre alcune innovazioni sono ben consolidate negli sport mainstream, stanno solo ora acquisendo slancio nel Parasport. La professionalizzazione degli atleti e l miglioramento delle condizioni di allenamento sono in primo piano. Un esempio è il recente stabilimento di centri di talento per gli atleti parasport che erano impensabili solo pochi anni fa. Questi centri offrono ai giovani talenti un'opportunità di esplorazione e consentono ai trainer di innovare nuovi metodi di allenamento con i loro atleti. La tecnologia trae beneficio da questa professionalizzazione: le protesi possono essere adattate con maggiore precisione alle esigenze individuali degli atleti, portando a ulteriori traguardi sportivi.

Un esempio di questo progresso può essere osservato nel confronto tra il saltatore lungo tedesco Heinrich Popow e Léon Schäfer. Popow ha trionfato a Rio nel 2016 con un salto di 6.42 metri nella categoria per amputati mono-gamba sopra il ginocchio, mentre Schäfer ha superato la barra dei 7 metri con un salto di 7.24 metri solo quattro anni dopo, diventando il primo amputato mono-gamba sopra il ginocchio a farlo - un traguardo storico nel Parasport. Di recente, l'olandese Joel de Jong ha stabilito un nuovo record del mondo con un impressionante salto di 7.76 metri, spodestando il favorito delle Paralimpiadi Léon Schäfer dal podio.

Nonostante i progressi nella tecnologia e le iniziative negli sport adattati, l'accesso agli sport rimane un lusso per numerosi individui disabili, accessibile a un numero limitato di persone a basso costo. Heinrich Popow definisce gli atleti parasportivi come "successi accidentali", poiché i loro risultati dipendono pesantemente dai vantaggi finanziari. Le protesi vengono principalmente finanziate dai sponsor o richiedono il pagamento personale, rendendo l'impegno sportivo irraggiungibile per molti. Di conseguenza, Popow promuove un maggiore sostegno e promozione della comunità disabile per evitare che i successi sportivi dipendano dal reddito dell'atleta.

