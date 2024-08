Teatri di operazione, sale da bowling e cinema domestici: come i super ricchi stanno preparando i loro bunker di lusso

"Abbiamo notato un maggiore interesse per l'intrattenimento", ha dichiarato Al Corbi, che lavora da 50 anni nel campo della sicurezza di lusso come presidente e fondatore di SAFE (Strategicamente Armati e Fortificati Ambienti), con sede in Virginia, negli Stati Uniti. "Se devi sopravvivere sottoterra, vogliamo che ti diverti."

Corbi, che ha collaborato per garantire la sicurezza di una villa privata di 27 piani a Mumbai per il miliardario industriale Mukesh Ambani (il cui figlio Anant ha recentemente fatto notizia per le sue lussuose celebrazioni nuziali), sta attualmente lavorando su una villa in un vasto terreno boscoso, in una località degli Stati Uniti (è comprensibilmente riservato su molti aspetti del suo lavoro).

La villa, ha detto Corbi in un'intervista via Zoom, è ultra-sicura, con porte a prova di esplosione, finestre indistruttibili e sistemi di accesso biometrici. Poi c'è il fossato di 9 metri con ponte levatoio, i cannoni ad acqua in grado di abbattere elicotteri, droni o paracadutisti, e il film di liquido infiammabile che può essere dispiegato automaticamente sulla superficie del lago artificiale e acceso per creare un anello di fuoco difensivo.

"Guarda i tempi medievali, un fossato è uno dei maggiori deterrenti", ha detto Corbi. "Ma allora non avevano jet ski." Il cliente di Corbi, un magnate degli affari e appassionato di sport acquatici, vede un duplice utilizzo per il suo fossato e intende usarlo anche come pista da corsa per i suoi amici.

I molto ricchi sono sempre stati dei bersagli, sia per gli intrusi, i rapitori o gli assassini. Ora le paure includono gli "antisalario" attivisti anticapitalisti, gli estremi cambiamenti climatici, i terroristi, gli eventi apocalittici imprevisti - e la minaccia perpetua di una pandemia che è diventata realtà nel 2020.

"Come il Ritz-Carlton, sottoterra"

Corbi, che ha anche costruito tunnel di fuga sotterranei che fungono da piste per go-kart, ha detto che non c'è richiesta tra i suoi clienti per un design funzionale negli spazi sicuri. Anche 50 anni fa, diceva, i bunker tradizionali sembravano hotel di lusso - "più o meno come il Ritz-Carlton, sottoterra". Ma ora i suoi clienti più ricchi si farebbero beffe di tale modestia.

Un spirito di emulazione potrebbe in parte alimentare la domanda. Diversi specialisti hanno segnalato un aumento delle richieste dopo che sono emerse notizie lo scorso anno di un enorme complesso che il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg sta costruendo alle Hawaii, che, secondo i documenti di pianificazione pubblici, include un rifugio sotterraneo di 465 metri quadrati con spazi vivibili, una stanza per le piante e meccanica per mantenere operativo il bunker, e un uscita di fuga. Si dice che Bill Gates abbia bunker sotto tutte le sue molte case.

Graham Harris, socio fondatore di SHH Architecture and Interior Design a Londra, uno degli studi di design per alto reddito leader al mondo, ha detto che anche lui risponde alle richieste in evoluzione. Non molto tempo fa, i clienti tendevano a costruire i bagni delle loro suite principali per resistere agli attacchi. Le pareti interne erano fatte di cemento e le porte sicure erano progettate per amalgamarsi con la decorazione della casa. Meglio poter andare di notte nella stanza accanto piuttosto che cercare di correre giù in una cantina lontana.

"Ora sono diventati più grandi e importanti", ha detto Harris, che spesso ora garantisce l'intera suite invece che solo il bagno, consentendo ai clienti di isolarsi con l'interruttore del comodino. "Abbiamo anche fatto una casa a Highgate (un'area alla moda del nord di Londra) dove il cinema era effettivamente la stanza sicura con la sua propria fornitura d'aria filtrata, porte sicure, una cucina e una zona completamente attrezzata che potrebbe sostenere una famiglia per più di una settimana."

Un altro cliente ha trasformato la sua galleria d'arte di 280 metri quadrati in una stanza sicura, che aveva anche un'alimentazione elettrica separata. Per rendere questi spazi confortevoli, possono essere installati "finti lucernari" nel soffitto per imitare il tempo e il meteo esterno, inondando gli interni sotterranei di luce "naturale" costantemente cambiabile.

Piscine con squali, campi di tiro e simulatori

Le porte segrete e i passaggi nascosti sono diventati tanto un desiderabile novità da mostrare agli ospiti dopo cena quanto una caratteristica di sicurezza vitale. Creative Home Engineering in Arizona - un'azienda che si specializza nella creazione e nell'installazione di essi per i clienti in tutto il mondo - ha recentemente costruito un enorme camino rotante che ruota per rivelare l'ingresso sotterraneo di un campo di tiro. In un'altra casa, una vecchia cabina del telefono britannica è stata ingegnerizzata in modo che, quando il codice giusto viene inserito sulla tastiera, le finestre di vetro diventano opache e il muro posteriore si apre per rivelare una discesa che porta a un complesso sotterraneo sicuro che include un simulatore di volo e una vasca con squali.

Corbi ha detto che i miliardari hanno sempre saputo di essere in pericolo, ma ha notato ora un aumento delle richieste da parte dei milioni che potrebbero tradizionalmente essere stati contenti delle misure di sicurezza standard. Per questo mercato, le stanze esistenti possono essere garantite per qualche migliaio di dollari. Per centinaia di migliaia, i bunker prefabbricati in acciaio possono essere posati nel terreno sotto una nuova casa.

Per quasi tutti i sistemi più sicuri, ha spiegato Corbi, i suoi clienti stanno semplicemente acquistando tempo: "Se qualcuno entra di notte, entrerà comunque, ma non riuscirà a entrare in camera da letto, dove la famiglia è al sicuro, abbastanza a lungo perché la polizia finisca il suo caffè e i suoi donuts."

Alcune delle stanze che ha supervisionato la creazione sono tanto ben attrezzate quanto i teatri operatorii dei migliori ospedali, con camere di decontaminazione, armadi di equipaggiamento protettivo personale e farmacie rifornite di medicinali di emergenza nonché di composti vitaminici su misura per i residenti per aiutarli a sopportare lunghi periodi di isolamento.

“Dimenticate le bombe nucleari, la cosa per cui dovremmo prepararci è la vita reale”, ha detto Corbi. “Se avessi un dollaro da spendere per un bunker o per la preparazione medica, so cosa farei. I giorni in cui si può gettare un kit di primo soccorso in un bunker prefabbricato e dire che si è al sicuro sono lontani.”

