- Teaser con Jeff Goldblum come il Mago di Oz

Ancora in attesa, ma un nuovo teaser di Universal sta scaldando l'anticipazione per il film musicale "Wicked" tra molti appassionati di cinema. Un recente video mostra le star principali, Cynthia Erivo (37) e Ariana Grande (31), insieme al veterano di Hollywood Jeff Goldblum (71).

Il film racconta la storia delle streghe di Oz. Al centro ci sono Elphaba, interpretata dalla vincitrice del Tony, Grammy e Emmy Cynthia Erivo, e Glinda, interpretata dalla megastar Ariana Grande. Le due si incontrano all'Università di Glizz e diventano amiche. Tuttavia, dopo un incontro con il Mago di Oz, interpretato da Goldblum, il loro rapporto cambia. Nel breve video, Elphaba riceve un invito dal "meraviglioso Mago di Oz" e parte con Glinda prima dell'ingresso del Mago.

Alcuni utenti dei social media sono già molto entusiasti. I commenti su Instagram lo definiscono già "il film del decennio", altri ci pensano ogni giorno e alcuni lo chiamano già il loro film preferito, senza aver visto l'avventura magica diretta da Jon M. Chu (44).

Il primo capitolo di "Wicked" è attualmente previsto per il 12 dicembre nei cinema tedeschi. È prevista una seconda parte per la stagione natalizia del 2025.

Lavoro con un'altra megastar

Marc Platt (67), uno dei produttori di "Wicked", sta lavorando con Jon M. Chu su un progetto su un'altra megastar musicale, secondo recenti rapporti degli Stati Uniti. È stato recentemente annunciato che l'autobiografia di Britney Spears (42), "The Woman in Me", verrà adattata in un biopic. Chu supervisionerà il progetto cinematografico insieme a Platt. Spears ha fatto trapelare su X che è direttamente coinvolta. Ha dichiarato di essere entusiasta di lavorare con Marc Platt su un "progetto segreto" e che lui è sempre stato il suo produttore cinematografico preferito.

