- Tchibo prevede di tornare a essere redditizia entro il 2023.

Tchibo Torna in Profitto. Per l'anno finanziario appena concluso, Tchibo Holding Maxingvest, con sede a Hamburg, ha registrato un utile prima degli interessi e delle tasse (EBIT) di 68 milioni di euro. A differenza dell'esercizio finanziario precedente (2022), che aveva registrato una perdita di 167 milioni di euro. La società non ha rilasciato informazioni sulle utili dopo le tasse.

Tchibo attribuisce questo ribaltamento a una diminuzione delle spese per materie prime, energia e logistica, nonché a costi di marketing e distribuzione ridotti. Inoltre, le iniziative e i cambiamenti strutturali implementati d'estate hanno iniziato a dare i loro frutti. La società ha adattato la sua offerta di prodotti per adattarsi meglio ai diversi canali di vendita - negozi fisici, depositi e vendite online. Tchibo ha intenzionalmente ristretto il suo focus al suo business del caffè, con la conseguenza della eliminazione di quasi 300 posti di lavoro.

Il fatturato si è attestato intorno ai 3,2 miliardi di euro, in calo del 1% rispetto all'anno precedente. Il settore dei beni di consumo ha sofferto principalmente a causa di una generale diminuzione della domanda. Oltre al caffè, Tchibo offre anche abbigliamento, articoli per la casa e decorazioni per la casa.

Tuttavia, i circa 900 negozi fisici di Tchibo hanno registrato un aumento delle vendite. I clienti hanno visitato i negozi più frequentemente, con un aumento delle vendite di caffè. Le vendite all'estero hanno anche registrato un aumento. Tchibo esporta caffè in oltre 60 paesi e ha attività in diverse nazioni, tra cui Austria, Svizzera e Polonia.

