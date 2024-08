- Taylor Swift sulla sua "più grande paura"

Dopo che Taylor Swift (34) ha annullato i suoi tre concerti previsti allo stadio Ernst-Happel di Vienna a causa di una potenziale minaccia terroristica, è emerso un articolo in cui ha rivelato che una simile situazione era il suo "più grande timore".

"Come proteggiamo tre milioni di fan per sette mesi?"

I tre concerti austriaci (8, 9, 10 agosto) della vincitrice del Grammy come parte del suo "The Eras" tour sono stati annullati inaspettatamente l'8 agosto dopo l'arresto di due persone sospette, che stavano pianificando un attacco terroristico durante i concerti del weekend.

I pensieri di Swift su questo stesso timore sono stati pubblicati in un articolo per Elle magazine nel 2019. "Il mio più grande timore. Dopo la bomba all'arena di Manchester e lo sparatoria al concerto di Las Vegas, ero terrorizzata all'idea di tornare in tour perché non sapevo come proteggere tre milioni di fan per sette mesi", si legge al punto sette.

Attacchi a Manchester e Las Vegas

Con "bomba all'arena di Manchester", si fa riferimento all'attacco terroristico poco dopo un concerto della cantante statunitense Ariana Grande (31) a Manchester nel maggio 2017. Nella città del nord-ovest dell'Inghilterra, sono morte 22 persone, compreso il terrorista suicida, e centinaia di spettatori sono rimasti feriti.

Nel ottobre 2017, un uomo ha sparato alla folla durante l'esibizione di Jason Aldean (47) al "Route 91 Harvest Music Festival" a Las Vegas, Nevada, da un hotel. Il responsabile ha ucciso 60 persone e ne ha ferite centinaia.

Taylor Swift si affidava a "bende per ferite da arma da fuoco o da coltello"

Le preoccupazioni di Swift hanno influenzato anche la sua vita privata in quel momento. "La mia paura della violenza ha anche influenzato la mia vita privata. Porto con me una 'benda QuikClot' per ferite da arma da fuoco o da coltello", ha spiegato nell'articolo di Elle. Le bende contengono un principio attivo che promuove la coagulazione del sangue.

La pop star statunitense aveva ottenuto anche questa benda a causa di un'altra potenziale minaccia: "I siti web e i tabloid si sono dati come missione quella di pubblicare ogni indirizzo che abbia mai avuto. Se hai abbastanza stalker che cercano di entrare in casa tua, ti prepari al peggio", ha descritto con sobrietà una situazione profondamente inquietante.

Swift ha anche lottato mentalmente contro i pensieri e le paure oscure, come ha rivelato: "Ogni giorno, cerco di ricordare il bene nel mondo, l'amore che ho sperimentato e la mia fede nell'umanità. Dobbiamo vivere coraggiosamente per sentirsi veramente vivi, e questo significa non essere controllati dalle nostre più grandi paure", ha detto Taylor Swift.

Il sospetto di Vienna ha fatto una "confessione completa"

Nel caso attuale, è ora chiaro che i concerti sono stati annullati a ragione, poiché un sospetto ha fatto una "confessione completa", come annunciato in una conferenza stampa del giovedì pomeriggio. La sicurezza di stato austriaca aveva ricevuto corrispondenti segnalazioni da un servizio estero prima dell'arresto dei sospetti nel mercoledì pomeriggio.

