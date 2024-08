Taylor Swift si sta riunendo con le famiglie delle vittime della tragedia di Southport.

Durante un workshop di danza di Taylor Swift a Southport, tre giovani vite sono state tragicamente portate via in un incidente di accoltellamento. Dopo l'evento sfortunato, l'artista ha espresso shock profondo.

Durante uno dei suoi concerti "Eras Tour" all'iconico stadio di Wembley di Londra, Taylor Swift ha accolto le famiglie delle sopravvissute per un incontro commovente backstage. La madre delle ragazze coinvolte, Sami Foster, ha documentato l'occasione su TikTok.

Le foto rilasciate mostrano Taylor Swift che si diverte con la sua mamma Andrea, Foster e le sue due figlie Autumn e Hope, tutte vestite con abiti luccicanti. Foster ha scritto nella didascalia, "Grazie di cuore a Taylor Swift e alla sua mamma per aver reso la serata così magica per tutti noi". Ha incluso anche le lyrics dell'hit di Swift "Cardigan", che recitano "Disegni stelle intorno alle mie cicatrici". In una foto, una delle ragazze poteva essere vista con una benda con la stessa lyric impressa.

Taylor Swift si connette con le famiglie colpite

Si presume che Taylor Swift possa aver interagito con altre sopravvissute e le loro famiglie colpite dall'accoltellamento ai suoi cinque concerti di Londra. Tuttavia, i dettagli rimangono non confermati. Si sa però che ha contattato privatamente le famiglie delle ragazze decedute prima dei suoi concerti.

Il 29 luglio, una tragedia ha colpito un workshop di danza di Taylor Swift nella città inglese di Southport quando un aggressore ha causato il panico, portando via la vita a tre giovani ragazze di età compresa tra i sei e i nove anni. Otto bambini e due adulti hanno riportato ferite nell'attacco brutale.

Swift si è rivolta a Instagram il 30 luglio, esprimendo il suo shock e il suo dolore dicendo, "L'incidente terribile di Southport mi perseguita ancora. La perdita di vite e innocenza, il trauma cruento inflitto a tutti i presenti, le famiglie, i primi soccorritori... Erano solo bambini in una lezione di danza. Mi mancano le parole per esprimere le mie condoglianze alle famiglie".

Dopo aver appreso degli attacchi a coltello traumatici al workshop di danza, Taylor Swift ha deciso di estendere il suo sostegno alle famiglie colpite. Ha contattato privatamente

