Primo Concerto Dopo Minaccia di Terrorismo - Taylor Swift si esibisce a Londra con Ed Sheeran

Taylor Swift (34) è tornata sul palco lo scorso giovedì sera (15 agosto) a Londra, dopo l'annullamento di tre concerti a causa di un attentato terroristico sventato a Vienna. Al Wembley Stadium, la pop star ha dato il via a uno dei cinque concerti rimanenti, esibendosi davanti a un pubblico di circa 92.000 persone, e ha avuto un sostegno speciale sul palco.

Potere delle Stelle al Concerto di Taylor Swift a Londra

Mentre Swift stava eseguendo la parte di chitarra delle sue "Canzoni a Sorpresa", che fanno parte di ogni spettacolo del tour Eras, Ed Sheeran (33) è improvvisamente salito sul palco con la sua chitarra. Il cantante l'ha presentato come un "secondo fratello", e hanno cantato insieme un mash-up di tre canzoni: "Everything Has Changed" e "End Game" di Swift e il successo di Sheeran "Thinking Out Loud".

Anche se Taylor Swift e Ed Sheeran hanno già suonato insieme in passato, questa è stata la loro prima volta insieme da diversi anni. Nel corso degli anni, hanno collaborato a diverse canzoni, tra cui "Everything Has Changed" per l'album del 2021 "Red (Taylor's Version)" e "The Joker and the Queen" di Sheeran del 2022.

Tra i oltre 90.000 Swifties presenti nel pubblico c'erano anche diverse star, tra cui gli attori Idris Elba (51) e sua moglie Sabrina (35), la star di YouTube Amelia Dimoldenberg (30), l'attrice Ambika Mod (28) e la conduttrice Jameela Jamil (38).

Primo di Cinque Concerti in Più a Londra

Per Taylor Swift, lo spettacolo di giovedì è stato il suo quarto concerto a Londra dall'inizio del suo tour Eras. Aveva già suonato tre concerti sold-out nella capitale britannica a giugno. I concerti dello scorso giovedì e i quattro rimanenti (16, 17, 19 e 20 agosto) segnano la fine della parte europea del suo tour, iniziato a marzo 2023. Dopo di che, tornerà a Nord America per altri concerti.

Lo spettacolo è stato anche il suo primo dopo l'annullamento dei tre concerti a Vienna la scorsa settimana (8-10 agosto) a causa di un aumento della minaccia terroristica. Le autorità avevano precedentemente arrestato diversi teenager sospettati di aver pianificato un attentato terroristico ai concerti. Taylor Swift non ha ancora commentato i concerti annullati e non li ha menzionati durante il suo spettacolo a Londra.

