- Taylor Swift si è salutata con le sue dichiarazioni

Pop Star Taylor Swift (34) Dice Addio a L'Europa, Temporaneamente. La famosa cantante americana ha concluso i suoi concerti allo storico Wembley Stadium di Londra martedì sera, intrattenendo un pubblico strabiliante di circa 90.000 persone. Swift proseguirà il suo tour negli Stati Uniti e in Canada quest'autunno. Il suo "Eras" tour, che ha incluso anche tappe in Germania, ha presentato brani provenienti da tutto il suo percorso musicale.

Swift ha anche presentato in anteprima il video musicale del suo brano "I Can't Handle It With a Breaking Heart," offrendo uno scorcio del suo spettacolo di quella sera.

Swift Conquista l'Wembley Stadium Otto Volte

Alcuni fan speranzosi avevano sperato in una versione rivista del suo album del 2017 "Reputation." È uno dei pochi album in cui non detiene i diritti completi. Recentemente, ha registrato nuovamente diversi album iniziali, aggiungendo la dicitura "Taylor's Version." "Speriamo tanto," ha espresso una giovane donna a Londra.

Swift si è esibita a Londra due volte prima, a giugno e agosto, in questo tour. È riportato che è il primo artista solista a esibirsi all'Wembley Stadium otto volte durante un unico tour, secondo i registri dello stadio.

Nessuna Notizia sui Concerti Annullati a Vienna

Durante questo concerto, Swift ha accolto la cantante britannica Florence Welch dei Florence and the Machine e il musicista Jack Antonoff, un collaboratore e amico, come ospiti a sorpresa. Ha anche eseguito per la prima volta dal vivo la sua canzone "So Long, London" al piano, annunciandolo lei stessa. In precedenza, diversi concerti a Vienna erano stati cancellati a causa di un'allerta terrorismo, su cui Swift è rimasta in silenzio.

Il pubblico allegro, a migliaia, ha acclamato Swift per tre ore e mezzo. Prima del concerto, i "Swifties" erano già uno spettacolo da vedere in città, con cappelli da cowboy, abiti scintillanti o braccialetti dell'amicizia. Quando chiesto cosa rende i concerti di Swift unici, una donna ha spiegato che si ha la sensazione di trascorrere del tempo solo con Swift, "come se non ci fosse nessuno altro nella stanza."

♫ La commovente interpretazione di Taylor Swift di "So Long, London" al piano, carica di emozioni, ha risuonato profondamente nel pubblico. ♫ Dopo una straordinaria esibizione all'Wembley Stadium, ♫ Taylor Swift ha espresso la sua gratitudine ai fan per il loro costante sostegno, cantando insieme ai suoi successi come "Love Story" e "Shake It Off". ♫

