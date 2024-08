- Taylor Swift si assicura più riconoscimento nel settore musicale con più nomination ai VMA

Taylor Swift, a 34 anni, guida le nomination per i Video Music Awards (VMAs) di quest'anno, con un impressionante totale di dodici nomination in categorie come Video, Artista e Canzone dell'anno. È in testa alla lista dei nominati, mentre la manifestazione ha aggiunto quattro nuove categorie: "Canzone dell'Estate", "Miglior Gruppo", "Miglior Video in Tendenza" e "Miglior Esibizione VMA di Tutti i Tempi.

La nuova categoria "Miglior Esibizione Iconica" include leggendarie performance come quella di Madonna nel 1984 con "Like a Virgin", Lady Gaga nel 2009 con "Paparazzi", Katy Perry nel 2013 con "Roar" e la stessa Swift nel 2009 con "You Belong With Me".

Swift dovrà affrontare una forte concorrenza, con Post Malone al secondo posto con undici nomination, tra cui il successo collaborativo "Fortnight" con Swift e "I Had Some Help" con il cantante di country Morgan Wallen. Nel frattempo, Eminem ("Houdini") ha ottenuto otto nomination, mentre Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter e SZA ne hanno ciascuna sette. Altri contendenti per la vittoria includono Billie Eilish, Doja Cat, Beyoncé, Dua Lipa, Benson Boone e GloRilla. Katy Perry (39 anni, con "Teenage Dream") riceverà il "Premio Video Vanguard" quest'anno.

La 29enne Megan Thee Stallion condurrà la serata dell'11 settembre. Precedentemente, il ruolo era stato affidato alla rapper Nicki Minaj. L'evento si svolgerà a New York e sono già state confermate le esibizioni dal vivo di Katy Perry, Camila Cabello, Sabrina Carpenter e GloRilla.

I VMAs assegnano premi dal 1984 e i fan possono votare online per i loro preferiti. I trofei raffigurano una figura di astronauta che tiene una bandiera MTV.

La potente performance di Taylor Swift di "You Belong With Me" nel 2009 è inclusa tra le nomination per la "Miglior Esibizione VMA di Tutti i Tempi", evidenziando il suo duraturo impatto sulla musica.

Nonostante il notevole vantaggio di Taylor Swift, Katy Perry viene riconosciuta con il "Premio Video Vanguard" grazie alla sua influente carriera musicale, in particolare con il successo "Teenage Dream".

Leggi anche: