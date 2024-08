Taylor Swift ritorna sul palco di Londra dopo il tentato attentato terroristico a Vienna.

Swift ha eseguito l'ultimo concerto di fronte al pubblico a Varsavia, in Polonia, all'inizio di agosto. Era prevista una serie di tre concerti a Vienna l'8 agosto, ma le autorità austriache hanno dichiarato di aver impedito un complotto ispirato all'ISIS per attaccare uno dei concerti durante quella parte del tour.

Tre teenager sono stati fermati in relazione all'indagine e sospettati di aver pianificato un attacco suicida.

Gli investigatori hanno trovato un deposito di sostanze chimiche, dispositivi esplosivi, detonatori e oltre $20.000 in contanti falsi a casa del principale sospetto, un 19enne che simpatizzava per l'ISIS e che si era radicalizzato online, secondo Franz Ruf, direttore della sicurezza pubblica del ministero degli Interni austriaco.

Swift non ha ancora commentato pubblicamente l'annullamento e la minaccia terroristica, ma CNN ha contattato il suo rappresentante per un commento.

Il concerto di giovedì darà il via alla prima di cinque esibizioni che Swift è prevista di eseguire allo stadio di Wembley, con questa serie di concerti che rappresenta l'ultima fermata del tour europeo prima di tornare in Nord America. Il primo concerto è previsto alle 16:55 GMT (11:55 ET), secondo il sito del venue.

Il gruppo Paramore aprirà per Swift per ogni concerto, con un diverso artista di apertura ogni sera. Gli artisti registrati Sofia Isella, Holly Humberstone, Suki Waterhouse, Maisie Peters e Raye riempiranno rispettivamente quel ruolo durante le cinque serate.

CNN ha contattato i rappresentanti di Paramore e di ogni artista di supporto per un commento.

Misure di sicurezza potenziate

Con la sicurezza e la sicurezza in primo piano dopo i concerti cancellati a Vienna, sia lo stadio di Wembley che le autorità di Londra hanno reso pubblico il loro piano per garantire la sicurezza dei concertisti.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato a Sky News la scorsa settimana che la città ha "un'enorme esperienza nel gestire questi eventi" e che non è mai "complessa".

Ricordando le "molte lezioni" apprese dall'orribile attacco alla Manchester Arena del 2017, che ha lasciato 22 morti e feriti centinaia a un concerto di Ariana Grande, Khan ha dichiarato che lavoreranno "in stretta collaborazione con la polizia (e) assicurarsi che i concerti di Taylor Swift possono svolgersi a Londra in sicurezza".

CNN ha contattato un rappresentante di Grande per un commento.

" Londra ospita un gran numero di eventi molto importanti ogni anno con milioni di visitatori che hanno un'esperienza sicura e piacevole", ha dichiarato un portavoce della Polizia Metropolitana di Londra in una dichiarazione a CNN martedì.

La dichiarazione ha continuato: "Non ci sono elementi che indichino che le questioni in corso indagate dalle autorità austriache avranno un impatto sugli eventi futuri qui a Londra. Come sempre, continueremo a tenere sotto stretta revisione qualsiasi nuova informazione".

La Polizia Metropolitana lavorerà in stretta collaborazione con i team di sicurezza del venue e altri partner per garantire che le misure di sicurezza appropriate siano in atto per l'evento, ha aggiunto la dichiarazione.

Lo stadio di Wembley ha inoltre specificato sul loro sito ufficiale che collaboreranno strettamente con la polizia, il Safety Advisory Group e le autorità competenti per garantire che i protocolli di sicurezza dello stadio raggiungano gli standard più elevati.

Nonostante la minaccia terroristica a Vienna, Swift è ancora prevista di esibirsi allo stadio di Wembley, con misure di sicurezza potenziate. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha assicurato che la città ha imparato lezioni preziose da incidenti passati, come l'attacco alla Manchester Arena, e lavorerà in stretta collaborazione con la polizia per garantire la sicurezza dei concertisti.

