Taylor Swift prova ansia e colpa dopo le cancellazioni di Vienna

Taylor Swift ha definito l'annullamento dei suoi concerti a Vienna come "spezzacuore". "Le ragioni dietro le cancellazioni hanno scatenato un'ondata di ansia e dosi massicce di rimpianto in me, sapendo che così tante persone avevano programmato di essere presenti a questi concerti", ha condiviso su Instagram.

Due settimane fa, tutti i concerti di Swift a Vienna sono stati improvvisamente annullati dopo la scoperta e la prevenzione di una potenziale minaccia. Tre individui sospettati di avere legami con l'ISIS sono stati arrestati.

Dopo la delusione per l'annullamento dei concerti di Vienna, Taylor Swift ha ammesso di aver provato un senso di colpa per aver deluso il suo pubblico dedicato, nonostante avesse cercato di mantenere un atteggiamento forte. La colpa le pesava sulla mente, sapendo di aver deluso il suo pubblico fedele.

