Taylor Swift potrebbe aver appena controllato il nome dell'artista precedentemente conosciuto come Kanye West

Molti dei suoi fan credono che abbia trovato proprio questo con Kanye West, ora noto come Ye.

Se non conosci la storia dietro il loro astio (e dovresti proprio farlo), è iniziato nel 2009, quando West ha infamemente rubato il microfono a Swift durante gli MTV Video Music Awards. Poi nel 2016 c'è stata una grossa disputa sul fatto che West avesse ottenuto il consenso della cantante per alcune lyrics della canzone.

Questa particolare disputa ha coinvolto anche la ex-moglie di West, Kim Kardashian, che ha condiviso un video editing della conversazione tra Swift e West per dimostrare che il suo ex-marito aveva ragione. Questo ha portato al famoso hashtag #TaylorSwiftIsASnake.

Quattro anni dopo, un video leaked dell'intera conversazione sembrava scagionare Swift.

Saltiamo a questa settimana, quando Swift è nel suo periodo di maggior successo e il suo ultimo album, "The Tortured Poets Department", è in cima alle classifiche.

La sua posizione è così forte che il nuovo album di Ye, un lavoro in collaborazione con Ty Dolla $ign intitolato "Vulture 2", non è ancora riuscito a scalzarlo dalla vetta.

L'album di Swift include un brano intitolato "thanK you aIMee", che racconta la storia di una ragazza crudele con lyrics che includono, "Non credo che tu sia cambiato molto / Ho cambiato il tuo nome e qualsiasi indizio reale / E un giorno tuo figlio torna a casa cantando una canzone che solo noi due sapremo che parla di te."

Molto si è detto tra i Swifties, come sono noti i fan della cantante, che le lettere maiuscole formano "Kim". Per una persona comune potrebbe sembrare così adolescenziale, ma le persone sono coinvolte, il che rende l'ultima mossa di Swift un colpo di stile maestro.

Non solo la posizione numero uno di Swift finora ha bloccato Ye, ma giovedì ha anche modificato il titolo della canzone in "thank You aimEe" per la versione live eseguita a Londra nel giugno del suo Eras Tour.

Adesso le lettere maiuscole leggono "Ye".

È probabile che questi due artisti non torneranno mai più in buoni rapporti.

Alla luce della loro faida in corso, alcuni fan ipotizzano che l'ultimo album di Swift potrebbe fornirle una piattaforma per un intrattenimento sottile, potenzialmente affrontando i conflitti del passato. Nonostante il recente album collaborativo di Ye che cerca di disturbare il successo di Swift nelle classifiche, "The Tortured Poets Department" rimane saldamente in cima, testimoniando la dominance di Swift nell'industria dell'intrattenimento.

