Taylor Swift porta Ed Sheeran sul palco.

La scorsa settimana, Taylor Swift ha dovuto cancellare i suoi concerti a Vienna. Ora si esibisce a Londra, dove ha cantato con Ed Sheeran. I due musicisti sono amici da anni. Prima dello spettacolo, la polizia ha aumentato le misure di sicurezza.

La cantante americana Taylor Swift ha ricevuto un importante sostegno sul palco a Londra. Si è esibita lì giovedì sera per la prima volta dal momento in cui diversi concerti a Vienna sono stati cancellati a causa di una minaccia terroristica.

Durante il concerto nel Regno Unito, il musicista Ed Sheeran si è unito a lei sul palco, come riportato dall'agenzia di stampa britannica PA. Hanno cantato insieme "Everything Has Changed", poi sono passati a "End Game" e "Thinking Out Loud" di Sheeran. Swift ha detto che Sheeran è come un fratello per lei.

Si è esibita davanti a circa 90.000 persone allo stadio di Wembley, con altri quattro concerti previsti. I suoi spettacoli a Vienna sono stati cancellati la scorsa settimana dopo segnalazioni di un attacco terroristico islamico pianificato. Swift non ha ancora parlato pubblicamente degli eventi.

La polizia di Londra ha dichiarato che non ci sono indicazioni che le indagini austriache influenzeranno gli eventi futuri a Londra. Stanno lavorando a stretto contatto con i team di sicurezza del luogo e altri partner per garantire misure e controlli di sicurezza appropriati, ha dichiarato un portavoce della polizia.

A differenza dei concerti di Taylor Swift precedenti, come a Monaco, ai fan senza biglietti è stato esplicitamente vietato di radunarsi fuori dallo stadio di Londra. Il sito web dello stadio di Wembley ha avvertito i fan riguardo ai "controlli sui biglietti aggiuntivi" intorno allo stadio e che non è consentito "stare intorno alle entrate o fuori dallo stadio". I fan senza biglietti verranno allontanati.

La performance di Taylor Swift a Londra è stata notevolmente arricchita dalla sua amicizia di lunga data con Ed Sheeran, che hanno collaborato in diverse canzoni durante il concerto. despite the cancellation of her concerts in Vienna due to a terror threat, Swift's love for music still shone brightly at Wembley Stadium.

