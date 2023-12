Taylor Swift piange il fan morto prima del concerto in Brasile

"Non posso credere che sto scrivendo queste parole, ma è con il cuore in frantumi che dico che abbiamo perso un fan questa sera prima del mio spettacolo", ha detto Swift. "Non riesco nemmeno a dirvi quanto sono devastata da questa notizia. Ho pochissime informazioni, se non il fatto che era incredibilmente bella e troppo giovane".

Le circostanze della morte non sono chiare.

Venerdì era il primo concerto della Swift a Rio de Janeiro, dove si registrano temperature elevate, secondo l'Istituto Nazionale di Meteorologia del Brasile.

"Non riuscirò a parlarne dal palco perché mi sento sopraffatta dal dolore anche solo quando provo a parlarne", ha detto Swift. "Voglio dire che sento profondamente questa perdita e il mio cuore spezzato va alla sua famiglia e ai suoi amici. Questa è l'ultima cosa che pensavo sarebbe successa quando abbiamo deciso di portare questo tour in Brasile".

Secondo il suo sito web, la Swift si esibirà sabato e domenica a Rio de Janeiro prima di recarsi a San Paolo per altri tre spettacoli.

