Cancellazione del concerto di Vienna - Taylor Swift parla dopo l'allarme terroristico

Taylor Swift Si Esprime Sui Concerti Annullati a Vienna

La popstar Taylor Swift ha finalmente parlato dell'annullamento dei suoi concerti a Vienna, esprimendo i suoi pensieri in un lungo post su Instagram. I suoi spettacoli sono stati improvvisamente annullati due settimane fa a causa di una presunta minaccia terroristica da parte di islamisti radicali. I fan aspettavano con ansia la dichiarazione pubblica di Swift, che ora è stata rilasciata.

Swift ha definito l'annullamento "spezzante", dicendo: "La ragione dietro gli annullamenti ha suscitato in me un nuovo sentimento di paura e rimpianto, sapendo che molte persone avevano pianificato di partecipare ai concerti".

Ha anche espresso gratitudine verso le autorità, "perché abbiamo pianto concerti, non vite". Swift è stata colpita dall'amore e dall'unità dimostrati dai suoi fan. Dopo l'annullamento in Austria, Swift ha tenuto cinque concerti sold-out a Londra, dedicando tutta la sua energia per garantire la sicurezza del pubblico.

Swift Risponde alle Critiche

"Per chiarire, non discuterò pubblicamente qualcosa se credo che potrebbe provocare coloro che vogliono fare del male ai fan ai miei concerti", ha scritto Swift. In simili situazioni, "il silenzio" significa essere pazienti e aspettare il momento giusto per parlare.

Il suo obiettivo principale era completare il tour europeo in sicurezza, cosa che ora può dire di aver fatto. Martedì sera, Swift ha tenuto l'ultimo concerto europeo del tour attuale allo stadio di Wembley di Londra, di fronte a circa 90.000 persone.

Due sospetti simpatizzanti dell'IS sono stati arrestati in Austria due settimane fa. Uno di loro era sospettato di aver pianificato un attacco a uno dei concerti di Swift fuori dallo stadio. I concerti di Vienna sono stati quindi annullati.

"Un Giro Emozionale"

"Salire sul palco a Londra è stato un giro emozionale", ha scritto Swift. Il pubblico era entusiasta, vivace e pieno di gioia. L'atmosfera nello stadio sembrava un abbraccio caloroso da 92.000 persone, dandole un senso di conforto. Londra sembrava un sogno surreale.

L'ultimo concerto a Londra è stata una grande celebrazione pacifica, con i fan che regalavano braccialetti dell'amicizia ai poliziotti e al personale di sicurezza. Swift ha suonato per tre ore e mezzo, con una pioggia di coriandoli e fuochi d'artificio. Alcuni "Swifties" hanno raccolto i coriandoli come souvenir.

Swift Si Esprimerà sulle Elezioni USA?

Data la stretta relazione di Swift con i suoi fan, alcuni si sono sorpresi del suo iniziale silenzio. Il suo "Eras" tour l'ha portata in diversi paesi europei quest'estate, tra cui la Germania.

Ha ringraziato i fan, dicendo: "È stato un sogno esibirmi per voi, ballare con voi e condividere questi momenti speciali". Ora hanno bisogno di una pausa prima che il tour riprenda a ottobre. I concerti successivi sono previsti negli Stati Uniti e in Canada. Swift potrebbe presto essere chiamata a parlare di nuovo - questa volta delle elezioni USA.

Alle elezioni presidenziali del 2020, Swift ha sostenuto il candidato democratico Joe Biden contro l'incumbent repubblicano Donald Trump. Swift esprimerà ora la sua opinione sul remake tra Trump e la candidata democratica Kamala Harris?

L'annullamento dei concerti di Taylor Swift a Vienna era dovuto a una presunta minaccia terroristica da parte di islamisti radicali, che ha aumentato la paura tra i suoi fan. Nonostante l'assenza di un dibattito pubblico sull'argomento, Swift non ha mai ignorato il potenziale pericolo, dando la priorità alla sicurezza piuttosto che ai discussioni aperte durante una situazione così tesa.

Leggi anche: