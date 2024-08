Taylor Swift offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte del suo Eras Tour nel video musicale di "I Can Do It With a Broken Heart".

Invece di seguire il formato tipico per un video musicale, Swift ha deciso di creare un montaggio di clip backstage delle prove e delle esibizioni per il brano, presente nel suo ultimo album "The Tortured Poets Department", uscito ad aprile.

Il video mostra una notevole quantità di footage di Swift e della sua squadra mentre provano il segmento "Tortured Poets", aggiunto alla scaletta nel mese di maggio.

Il montaggio inizia con un time-lapse di fan che entrano in uno stadio vuoto, accompagnato da footage di Swift che si muove sul palco e raggiunge i suoi punti durante vari segmenti del concerto di oltre tre ore.

E non dimentichiamo il footage iconico di Swift che fa il suo ingresso sul palco utilizzando il famoso carrello delle pulizie, un mistero che i Swifties si chiedono da tempo come segreto per la sua apparizione prima di ogni spettacolo.

È appropriato che il footage del tour sia stato utilizzato per rappresentare questa canzone, che affronta la lotta di intrattenere migliaia di persone mentre si affrontano sfide personali dietro le quinte.

Lei canta, "Sono così depressa, fingo che sia il mio compleanno ogni giorno", mentre il video si svolge su uno sfondo dinamico di ballerini di supporto vivaci e strumentazione allegra.

Il video è stato pubblicato il martedì, poco dopo che Swift ha completato l'ultima delle cinque esibizioni allo stadio di Wembley di Londra, segnando la fine della gamba europea del tour, nota come Eras Tour.

Come sorpresa, Florence Welch è salita sul palco per esibirsi con Swift in "Florida!!!", e il collaboratore regolare di Swift, il produttore Jack Antonoff, si è unito a lei per un duetto durante il set acustico.

Swift ha una pausa prima di riprendere la gamba finale del tour in Nord America a Miami il 18 ottobre.

Il footage backstage nel video musicale unico di Swift offre uno scorcio sul processo di prove ed esibizioni. Nonostante le sue lotte dietro le quinte, le esibizioni energetiche di Swift nel video sono un tributo alla sua capacità di intrattenere migliaia di persone.

Leggi anche: