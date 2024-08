Taylor Swift in cima alle nomination per gli MTV Awards.

Attualmente, Taylor Swift è in tour in Europa con il suo "Eras", con migliaia di fan che accorrono ai suoi concerti. La storia di successo della 34enne sembra destinata a continuare a settembre, quando verranno assegnati i premi MTV Video Music Awards. Con dieci nomination, è di nuovo in testa alla classifica.

Sono stati annunciati i nominati per i MTV Video Music Awards 2024 (VMAs), che si terranno il 10 settembre a New York City, e il favorito assoluto per aggiudicarsi i premi è Taylor Swift. La 34enne guida la lista con un totale di dieci nomination, come ufficialmente annunciato su MTV.com.

Tra le altre categorie, Taylor Swift è nominata per "Artista dell'anno" insieme al suo principale concorrente, Ariana Grande, che ha ricevuto sei nomination in totale. Swift è anche la favorita nella categoria "Video dell'anno" con la sua canzone "Fortnight" in collaborazione con Post Malone. Con questa canzone, la cantante è anche in lizza per il "Canzone dell'anno", dove si scontrerà con "Texas Hold 'Em" di Beyoncé, tra gli altri. Swift potrebbe essere premiata anche nelle categorie "Migliori effetti speciali" e "Miglior direzione artistica", dove il video di "Fortnight" è in corsa.

Collaborazione con Post Malone in Lizza per i Premi

Con fino a dieci trofei Moon Man in arrivo ai prossimi VMAs, la cantante americana potrebbe battere il suo record di vittorie dell'anno scorso, con nove vittorie. Post Malone ha ricevuto nove nomination grazie alla sua collaborazione con il successo di Swift "Fortnight". Sabrina Carpenter con il suo successo "Espresso", il rapper Eminem con "Houdini" e Ariana Grande con "We Can't Be Friends" sono menzionati sei volte nelle liste di votazione. I fan possono ora votare per i loro musicisti preferiti sul sito del broadcaster.

Attualmente, Taylor Swift è ancora in tour con il suo "The Eras". Lo scorso fine settimana, è stata ospite a Varsavia, dove gli attivisti per il clima hanno accusato la pop star di ignorare le questioni ambientali sugli striscioni. Probabilmente i fan di Swift non se ne cureranno, anche quando si esibirà cinque volte allo stadio di Wembley di Londra dal 15 al 20 agosto, portando il suo tour europeo al termine.

Le nomination per la canzone di Taylor Swift "Fortnight" in collaborazione con Post Malone includono categorie come "Video dell'anno" e "Canzone dell'anno" ai MTV Video Music Awards. I fan possono ora votare per i loro artisti preferiti, tra cui Swift e Post Malone, sul sito MTV.

Leggi anche: