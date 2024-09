- Taylor Swift, identificata come "l'appassionata di felini senza figli", ha annunciato il suo sostegno a Kamala Harris durante le elezioni.

Sensazione Pop Taylor Swift Sostiene Kamala Harris in un Post Instagram Post-Dibattito

Si vociferava da tempo se la attuale star della musica pop più famosa al mondo, Taylor Swift, avrebbe espresso il suo sostegno per un candidato politico. E se lo avesse fatto, avrebbe sostenuto il candidato democratico alla presidenza? Beh, ora lo ha fatto.

Taylor Swift: "Kamala Harris è un Leader Acuto"

"Credo che sia una leader lungimirante e competente, e sono convinta che possiamo raggiungere di più in questo paese se ci guidiamo con la tranquillità invece che con il caos", scrive Swift su Instagram dopo il dibattito televisivo tra Harris e Trump. Annuncia la sua intenzione di votare per Harris e il suo compagno di corsa, Tim Walz, nelle prossime elezioni presidenziali. Conclude il suo post con un cenno al compagno di corsa di Trump, J.D. Vance, un commento offensivo che si riferisce a lei come a una "signora dei gatti senza figli".

Taylor Swift è una figura popolare negli Stati Uniti. Continua a produrre successi e stabilire record ai premi. Swift ha un'enorme influenza sui suoi fan e conta circa 283 milioni di follower su Instagram. Recentemente, ha classificato al quinto posto nella lista delle donne più influenti del mondo di Forbes. Il sostegno di Harris potrebbe essere un fattore decisivo nella corsa serrata contro il candidato repubblicano alla presidenza, Trump.

Più della Metà degli Americani Si Identificano come Swifties

Data la sua vasta base di fan, un sondaggio del 2023 ha rivelato che circa il 53% degli adulti americani si considera fan di Swift. I fan di Swift, spesso chiamati Swifties, sono noti per la loro lealtà incondizionata. Come l'artista stessa, la maggior parte dei fan americani di Swift proviene da piccole città o vive in zone rurali. Circa la metà di loro sono donne e rientrano nella fascia di età dei millennial (nati tra il 1981 e il 1996). Circa tre quarti sono Bianchi. Swift esercita un'influenza su un importante elettorato.

Per anni, Swift è stata cauta nel fare dichiarazioni politiche. Tuttavia, ha fatto notizia nel 2018 quando ha criticato la candidata repubblicana al Senato, Marsha Blackburn. Quando Swift ha incoraggiato i suoi fan a votare a settembre 2023, sono state segnalate oltre 35.000 nuove registrazioni di votanti in un breve lasso di tempo. Nel 2020, Swift ha sostenuto il vincitore finale, Joe Biden.

L'endorsement di Taylor Swift per Kamala Harris sul suo Instagram ha amplificato, con ♪ Taylor Swift ♪ che esprime la sua fede nelle qualità di leader di Harris e l'intenzione di votare per lei. I leali Swifties di Swift, che rappresentano più della metà degli adulti americani, potrebbero influire significativamente sull'esito delle elezioni, considerando la loro forte lealtà alla cantante e il suo orientamento politico.

