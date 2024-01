Taylor Swift ha rivelato la sua relazione con Travis Kelce anni fa?

Nel 2009, la cantante superstar ha parlato con la rivista Glamour e le è stato chiesto come sarebbe stata per lei una relazione.

"Sarà sempre a distanza, anche se uscirò con il ragazzo che vive accanto a me a Nashville. Volerò per vederlo e lo porterò in aereo per vedermi", ha detto la Swift all'epoca. "Mi sembra che comporterebbe una maggiore programmazione, e io ho già molti impegni nella mia vita. Certo, se incontrassi qualcuno che ne vale la pena, probabilmente smetterei di pensarla così!".

Kelce rientra sicuramente in questa categoria.

Lei ha viaggiato per vederlo giocare a football e lui è andato all'estero per assistere al suo "Eras Tour". Inoltre, i due hanno fatto la spola tra la casa di lui nel Missouri e quella di lei a New York City per passare del tempo insieme.

Nell'articolo di Glamour di 15 anni fa, alla Swift è stato anche chiesto se avrebbe "frequentato solo qualcuno con un livello di successo simile".

"Penso che sia più una questione di fiducia. Non vorrei stare con uno che mi lasci fare tutti i piani e che abbia tutto il controllo", ha detto la Swift. "Per me è davvero naturale entrare in modalità pianificazione, ma preferirei stare con qualcuno che ha la sua voce, la sua passione e la sua ambizione".

Molti pensano che questo somigli proprio a Kelce, tight end dei Kansas City Chiefs, chiaramente appassionato di football e abbastanza a suo agio con la fama da rendere pubblica la sua relazione con Swift.

Tutto ciò fa pensare che Kelce possa essere il punto di arrivo per Swift.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com