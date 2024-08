Taylor Swift ha quello che la Chiesa non ha?

Taylor Swift e i suoi fan hanno creato un movimento culturale che va oltre la musica. È emersa una comunità con una struttura che ha qualcosa di religioso. Il fandom dei Swiftie offre ai giovani qualcosa che la confessione e la chiesa non possono più fornire?

Taylor Swift è una vincitrice di 13 Grammy, miliardaria e icona del pop. È stata recentemente nominata Persona dell'Anno dalla rivista "Times", diventando la prima cantante pop a ricevere questo onore. Precedenti destinatari includono il leader dei diritti civili Martin Luther King Jr., l'ex Cancelliere Angela Merkel e, nel 2022, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Il direttore della rivista "Times", Sam Jacobs, ha motivato la scelta citando la capacità di Swift di creare unità in America divisa. "È stata una fonte di luce e momenti felici dopo tanto buio. Ha visto e onorato i sogni, i sentimenti e le esperienze delle persone, soprattutto delle donne, che spesso si sentono trascurate e sottovalutate."

L'influenza dell'artista si può addirittura vedere nelle prossime elezioni degli Stati Uniti. "Swift è l'unica che potrebbe battere Trump", ha detto di recente Alyssa Farah Griffin, ex stratega delle comunicazioni di Trump, nel suo podcast. Nell'ultima elezione, Swift ha ufficialmente sostenuto Joe Biden. Questa volta, la cantante non ha ancora parlato.

Passione a Ossessione

La base di fan di Swift è così impressionante che ha il suo nome: Swifties. Noti per la loro lealtà e passione che sfiora l'ossessione, non c'è percorso troppo lungo e prezzo del biglietto troppo alto. Sono anche attivi sui social media, sostenendosi a vicenda.

Se c'è una caratteristica comune tra i fan, è che sono principalmente donne e giovani. Questo è stato evidente al concerto di Swift a Monaco alla fine di luglio, dove c'erano 74.000 fan nello stadio e 40.000 nell'Olympiapark, ma non ci sono stati incidenti o escalation significativi.

L'entità e l'intensità dell'entusiasmo intorno a Swift vengono spesso criticati, con alcuni che dicono che supera i livelli normali e diventa ossessivo, addirittura fanatico. In effetti, il grado di dedizione mostra interessanti paralleli alla ricerca di senso in un contesto religioso. Secondo il Bertelsmann Religion Monitor 2008-2017, c'è un forte desiderio di orientamento e senso in Germania. Il 50% dei giovani tra i 18 e i 29 anni crede in un potere superiore o in un dio personale. Tuttavia, la religione e la chiesa stanno diventando sempre meno importanti: solo il 10% dei giovani frequenta la chiesa o pratica una fede denominazionale.

Taylor Swift come Potenza Superiore?

Il fandom dei Swiftie offre ai giovani qualcosa che la religione e la chiesa non possono più fornire? Sembra quasi così dalle parole del direttore della rivista "Times": "Nessun altro al mondo può muovere così tante persone così bene oggi". Tuttavia, l'esperto di Swiftie Jörn Glasenapp la vede diversamente. "Taylor Swift non è una dea per i suoi fan", dice il professore dell'Università di Bamberg. Insegna corsi su Taylor Swift e ha appena scritto un libro sul fandom. "Sembra molto alla mano e è connessa ai suoi fan attraverso una forte vicinanza. despite her success, the Swifties see her as one of their own." I fan sottolineano anche questo: "Siamo lei e lei è noi", dice una 26enne.

Anche Swift sembra desiderosa di rimanere accessibile - nonostante i più di 60 premi e il suo status di milionaria. Finora ci sono pochi segni che stia diventando una classica diva. I suoi fan trovano echi d'amore e amicizia nelle sue canzoni. "Canta la colonna sonora delle nostre vite", ha detto un fan di Swift a ntv.de. Tuttavia, ci sono anche voci critiche tra i suoi seguaci. Un Swiftie ha criticato il silenzio politico della cantante: "Non parla. Né del conflitto in Palestina, delle elezioni USA o dei suoi numerosi voli in jet privati. Tanto quanto la amo, la trovo moralmente difficile".

Pellegrinaggi a Mecca dei Swiftie

Swift non è una dea per i suoi fan, ma si possono osservare simili strutture a tradizionali religioni come il cristianesimo. Molti fan di Swift frequentano più concerti, incontrando persone affini prima dello spettacolo e descrivendo i suoi show estremamente di successo "Eras" come pellegrinaggi. Gelsenkirchen è stata chiamata la "Mecca" per i Swifties durante i concerti.

Si sente la critica ai fan come irrazionali fanatici religiosi, ma Glasenapp, che è anche un fan, la vede più rilassata. "Ci sono strutture simili, soprattutto riguardo alla comunità, ma nulla di estremo o eccessivo." I fan esprimono gioia nel "potere condividere il loro amore per una persona con tutti e festeggiarlo". Tuttavia, i concerti assomigliano a servizi religiosi nella loro natura ritualizzata. Glasenapp riconosce significative somiglianze: "In un certo senso, il canto comunitario è come una messa".

Braccialetti dell'amicizia invece di croci

Swift utilizza certi simboli e immagini nella sua musica e nelle performance che i suoi fan non solo comprendono ma anche adottano e diffondono. Questo potrebbe anche essere visto come una similarità religiosa. Un simbolo distintivo sono i braccialetti dell'amicizia autoprodotti.

I fan rispondono a testi come "Fai i braccialetti dell'amicizia, prenditi il momento e gustalo" nella sua canzone "You're On Your Own, Kid", con milioni di braccialetti annodati e scambiati durante il tour "Eras". I Swifties che si conoscono solo attraverso i social media si sentono connessi in tutto il mondo. "Non c'è simbolismo più chiaro", concorda Glasenapp. Il numero fortunato di Swift, 13, è anche diffuso.

Le liriche e gli album di Swift potrebbero essere visti come moderni "testi sacri", analizzati, interpretati e condivisi tra i fan. Mentre i gruppi di studio della Bibbia si immergono nei testi attribuiti a Gesù, i Swifties cercano "uova di Pasqua": simboli e significati nascosti che possono rivelare insight sulla vita privata di Taylor o guidare le loro vite. Swift raramente conferma queste speculazioni, ma i suoi fan lo fanno entusiasticamente.

Spazio sicuro nell'universo di Taylor

"Sono un fan da 15 anni, e forse è la religione che non ho mai avuto," ha detto un Swiftie a ntv.de. Tuttavia, "non seguirei mai ciecamente" la cantante e ritiene importante restare fedele ai propri valori, che Swift non sempre rappresenta. Molti fan vorrebbero che lei unisse il suo successo commerciale a una posizione politica chiara.

Già ora, Swift e i suoi fan hanno creato un movimento culturale che va ben oltre la musica, formando una comunità che presenta similitudini con le religioni tradizionali per la sua intensità e struttura. Le paralleli più importanti sono un sistema di valori condiviso e sentimenti di appartenenza e comunità. I fan spesso lo descrivono come uno "spazio sicuro". La scienziata della cultura Svenja Reiner descrive la coscienza dei fan come emotiva, potente e liberatoria. Si tratta di una vicinanza e appartenenza che supera i confini geografici e potrebbe essere estesa alla classe o all'appartenenza etnica. Proprio come la Chiesa, secondo papa Francesco, rappresenta la "comunità" e ha un codice di valori, così fanno anche i Swifties. Accolgono tutti, spiega Glasenapp. "L'universo di Taylor rappresenta la diversità, la tolleranza e l'inclusione. È proprio questo a renderlo così incredibilmente attraente, soprattutto in un'epoca in cui attori come Putin, Trump o l'AfD spingono così aggressivamente per la divisione."

