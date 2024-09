Taylor Swift e Travis Kelce incarnano la loro partnership romantica alla finale degli US Open

Durante la trasmissione della finale del singolare maschile degli US Open domenica, tra i personaggi più in vista c'erano Swift e Kelce. Il giovane italiano Jannik Sinner ha surclassato il tennista statunitense Taylor Fritz, con la partita trasmessa su ESPN.

La coppia è entrata nell'Arthur Ashe Stadium di New York mano nella mano, vestita in modo appropriato per l'evento. Swift ha scelto un vivace vestito a quadretti rossi, mentre Kelce ha optato per un cappello da baseball bianco alla moda di Gucci.

In seguito, il campione della NFL Patrick Mahomes e sua moglie Brittany Mahomes sono apparsi e si sono seduti accanto a Kelce e Swift. Mahomes e Kelce hanno inaugurato la stagione NFL 2024-2025 giovedì, vincendo la loro prima partita contro i Baltimore Ravens.

Ma questo duo famoso non era l'unica celebrità presente.

L'attore Matthew McConaughey e sua moglie Camila Alves sono stati avvistati tra il pubblico. Anche i musicisti Jon Bon Jovi, Eddie Redmayne, Rachel Lindsay, Martha Stewart e Rebel Wilson erano tra gli spettatori della domenica.

Fritz è diventato il primo uomo americano in oltre un decennio a qualificarsi per la finale degli US Open dal 2006 di Andy Roddick.

Questo report è stato integrato da CNN's Issy Ronald.

Dopo l'apertura della stagione NFL, Mahomes e Kelce hanno spostato la loro attenzione sull'intrattenimento, godendosi la finale degli US Open insieme. L'eccitazione all'Arthur Ashe Stadium era palpabile, con celebrità come McConaughey, Bon Jovi e Wilson che aggiungevano valore all'evento.

Leggi anche: