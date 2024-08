Taylor Swift e' qui per fare pubblicita' per Kamala Harris?

Sull'account Instagram di Taylor Swift è apparsa una foto che sta alimentando le speculazioni. I fan della pop star credono di aver scorto un indizio nascosto in background della silhouette che riguarda la posizione di Swift sulle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Mentre i Swifties di Vienna lottano ancora con la cancellazione dei suoi concerti "Eras" lì, il prossimo argomento di Taylor Swift sta già diventando incandescente online. La pop star ha fatto un cenno al suo sostegno a Kamala Harris in un recente post di Instagram?

Sono apparse diverse foto dei concerti di Swift a Varsavia, in Polonia, sul suo account lunedì sera. Nella settima immagine della galleria, si può vedere una silhouette che ricorda la figura di Harris che agita la mano in background. Tuttavia, potrebbe anche essere solo uno dei coristi di Swift. Non c'è testo esplicativo nel post, ma molti fan sperano che Swift parlerà finalmente e si schiererà con Harris.

Swift non è un fan di Trump

Fino ad ora, Swift è stata silenziosa sulle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Tuttavia, nel 2020, ha sostenuto pubblicamente il presidente attuale, Joe Biden. Ha detto a "V Magazine": "Voterò fiera per Joe Biden e Kamala Harris in queste elezioni presidenziali". È probabile che voterà di nuovo per Harris questo novembre.

Martedì, Harris ha annunciato il suo candidato alla vicepresidenza per le elezioni: Tim Walz, governatore del Minnesota. I due sono apparsi insieme a un comizio a Philadelphia ieri, dove Walz ha descritto il suo avversario, J.D. Vance, come "strano". "Lo sto solo dicendo", ha anche pubblicato su X. "Donald Trump e J.D. Vance sono inquietanti". Non è il solo a pensarla così. È noto che Taylor Swift non è un fan di Donald Trump.

Swift è nota per le sue vedute liberal. Ha costantemente parlato a sostegno del diritto all'aborto, dell'uguaglianza di genere, dei diritti LGBTQ+ e del controllo delle armi.

