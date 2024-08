Il duo musicale Coldplay e la cantante e cantautrice Maggie Rogers si uniscono. - Taylor Swift è pronta ad apparire all'evento che si terrà a Vienna.

Intorno a quindici giorni dopo aver annullato tre concerti a Vienna, Coldplay (guidati da Chris Martin, 47 anni) sta ora tenendo quattro spettacoli nella città. Durante la loro serata di apertura, Martin ha reso omaggio a Taylor Swift (34 anni) eseguendo uno dei suoi successi.

Accompagnato da Maggie Rogers (30 anni), che sta accompagnando Coldplay nel loro tour "Music of the Spheres", Martin ha cantato il popolare brano di Swift "Love Story" il 21 agosto. Martin ha suonato la melodia con la chitarra mentre Rogers cantava le famose parole al pubblico di circa 60.000 persone. Rogers ha caricato un video della loro esibizione su Instagram, scrivendo "Con amore da Vienna".

I concerti di Vienna segnano la fase finale del tour mondiale di Coldplay, che dura da oltre due anni. Dopo questi concerti, si esibiranno il 24, 26 e 27 agosto. Successivamente, si recheranno in Irlanda per quattro concerti, quindi in Australia per i concerti di fine ottobre prima di concludere il tour in Nuova Zelanda il 16 novembre.

Taylor Swift rompe il silenzio

Questo potrebbe essere un piccolo conforto per i circa 200.000 fan che si sono sentiti delusi dalle cancellazioni di agosto. Le autorità di Vienna hanno arrestato due potenziali aggressori e hanno annullato i concerti di Swift l'8, 9 e 10 agosto. I successivi concerti del tour "Eras" allo stadio di Wembley di Londra tra il 15 e il 20 agosto si sono svolti senza problemi, con misure di sicurezza potenziate, segnando la fine della parte europea del tour mondiale.

Non è stato fino al 21 agosto che Swift ha affrontato pubblicamente le cancellazioni. "La cancellazione dei nostri concerti a Vienna è stata straziante. Le ragioni dietro le cancellazioni mi hanno riempita di nuova paura e di un senso di colpa travolgente perché così tante persone avevano pianificato di partecipare a questi spettacoli", ha scritto in un lungo post su Instagram. "Ma sono anche grata alle autorità, perché abbiamo pianto la perdita dei concerti, non delle vite".

Ha anche spiegato perché è rimasta in silenzio per due settimane. "Per chiarire, non farò dichiarazioni pubbliche su un problema che potrebbe incitare coloro che vogliono fare del male ai fan che assistono ai miei concerti. In situazioni del genere, 'il silenzio' significa in realtà astensione e attesa del momento giusto per parlare. La mia priorità assoluta era completare con sicurezza il nostro tour europeo e sono felice di poter dire che ci siamo riusciti".

Dopo che Martin ha reso omaggio a Swift eseguendo uno dei suoi successi, Chris Martin ha confermato la sua presenza in città dicendo "Chris Martin è qui". In seguito, Swift ha rotto il silenzio sui concerti annullati e ha espresso la sua gratitudine alle autorità in un lungo post su Instagram.

Leggi anche: