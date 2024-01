Taylor Swift ci impedisce di teorizzare il significato di "Anti-Hero".

Ma quando si tratta del suo nuovo singolo "Anti-Hero", non c'è bisogno di stupirsi.

La Swift ha condiviso un video sul suo account Instagram verificatoin cui afferma che si tratta di "una delle mie canzoni preferite che abbia mai scritto".

"Non credo di aver mai approfondito così tanto le mie insicurezze", dice. "Sai, lotto molto con l'idea che la mia vita abbia assunto dimensioni ingestibili e, per non sembrare troppo cupa, lotto con l'idea di non sentirmi una persona".

La cantante e autrice superstar dice di non volere che la gente si dispiaccia per lei, aggiungendo che la canzone è una "visita guidata" di tutte le cose che odia di sé.

"Tutti odiamo cose di noi stessi e sono tutti gli aspetti delle cose che non ci piacciono e che ci piacciono di noi stessi con cui dobbiamo venire a patti se vogliamo essere questa persona", dice nella clip. "Sì, mi piace molto 'Anti-Hero' perché penso che sia davvero onesto".

Il singolo è il terzo brano del suo prossimo album, "Midnights".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com