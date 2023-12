Taylor Swift, Beyoncé e i divorzi delle celebrità: Ecco i momenti salienti della cultura pop del 2023

Quest'anno abbiamo vissuto molto, anzi troppo! Da Beyoncé e Taylor Swift che hanno monopolizzato le nostre vite ai dibattiti sulla sicurezza della NFL, agli scioperi dei lavoratori, ai divorzi delle celebrità e alle infinite apparizioni in tribunale (chi l'avrebbe detto che Gwyneth Paltrow e Young Thug avrebbero avuto qualcosa in comune quest'anno?), noi - due autoproclamati studiosi di cultura pop - abbiamo ricordato tutto.

Perciò, avvicinatevi, amici appassionati di cultura. Ecco le cose che hanno definito la cultura pop di quest'anno, nel bene e nel male.

Barbenheimer" domina il botteghino

È stato un evento cinematografico come non se ne vedevano da quando Tony Stark è morto nel MCU (scusate, non è più uno spoiler). "Barbie" e "Oppenheimer", due dei film più attesi del 2023, hanno debuttato nello stesso weekend estivo. ("Barbie" è stato distribuito dalla Warner Bros. che condivide la casa madre Warner Bros. Discovery con la CNN).

Piuttosto che metterli in competizione, i cinefili hanno creato una campagna virale per vederli lo stesso giorno, in un doppio spettacolo dissonante. L'hanno chiamata "Barbenheimer". A parte il buzz e i budget di marketing, il movimento "Barbenheimer" ha portato entrambi i film in cima al box office e ha dato alle sale una spinta molto necessaria. Il vero punto di partenza, però, è che il pubblico vuole solo vedere dei bei film, sia che siano intrisi di terrore storico sia che siano addobbati di rosa.

Le memorie delle celebrità regnano

È stato l'anno delle memorie delle celebrità: "The Woman in Me" di Britney Spears è stato presentato come il primo resoconto dell'idolo del pop sui suoi 13 anni di tutela, mentre "Spare" del principe Harry è stato il racconto dell'ex reale sulla casa di Windsor.

Barbra Streisand, naturalmente, ha avuto bisogno di quasi 1.000 pagine per raccontare la sua straordinaria vita e persino Julia Fox, a 33 anni, aveva un libro pieno di storie incredibili. Gli audiolibri di accompagnamento hanno reso i testi ancora più ricchi: La cinque volte candidata all'Oscar Michelle Williams ha recitato con nonchalance il passaggio "fo shizz" di Justin Timberlake/Ginuwine dal libro di memorie della Spears; il principe Harry è diventato virale per aver letto frasi descrittive sul suo pene. La loro onestà è stata ripagata: Tutti e quattro i libri di memorie sono diventati best seller del New York Times.

Scandoval sconvolge l'universo Bravo

Quando la star di "Vanderpump Rules" Tom Sandoval ha tradito la sua fidanzata e co-star Ariana Madix con la loroco-star Rachel Leviss, i fan sono rimasti sconvolti. L'ondata di shock e di sostegno alla Madix è stata così massiccia da costringere anche i non spettatori di Bravo a prestare attenzione. E poi, quando le rivelazioni sono andate in onda su "Pump Rules", i fan hanno rivissuto il dramma come se fosse la prima volta: l'episodio sulle conseguenze della rottura è stato il più visto della serie. Madix, almeno, indossa bene il cuore spezzato: Di recente ha pubblicato un libro di ricette di cocktail e presto reciterà in "Chicago" a Broadway.

M3GAN" fa strage

L'intelligenza artificiale continua a scrivere la propria storia dell'orrore: la tecnologia strappa testi dai libri, crea arte bizzarra e in generale ci fa impazzire. Se solo l'IA fosse contenuta in "M3GAN", un film su un'androide assassina che assomiglia a una ragazzina e uccide i suoi detrattori tra balli su TikTok e battute in stile "deadpan". M3GAN ha reso il suo film omonimo un evento esilarante e imperdibile e ora, probabilmente, guiderà una saga di film basati sulla sua minaccia sardonica.

George Santos approda a Cameo dopo il Congresso

Il rappresentante repubblicano di New York è stato espulso dal Congresso a dicembre, dopo che un'indagine etica della Camera ha scoperto che ha abusato dei fondi della campagna elettorale e ha violato diverse leggi federali. Il politico caduto in disgrazia ha trasformato la sua estromissione, dopo poche ore, in una carriera su Cameo, registrando messaggi per i clienti paganti su qualsiasi argomento, dall'ignorare gli odiatori al trasferire lo spirito di un coniuge defunto in un manichino. Al momento in cui scriviamo, i video personalizzati costavano 500 dollari.

I Simpson" continuano ad andare in onda

"I Simpson" hanno avuto alcune costanti nel corso dei suoi tre decenni e 35 stagioni: La famiglia sarà sempre gialla, Springfield sarà sempre apolide e Homer strangolerà sempre Bart. Eppure i fan erano sicuri che il patriarca della TV amante delle ciambelle avesse finalmente messo da parte il ragazzo dopo che una battuta in un recente episodio è diventata virale fuori onda: "Vedi, Marge, strangolare il ragazzo è servito", ha detto Homer, prima di aggiungere rapidamente: "Sto scherzando, non lo faccio più. I tempi sono cambiati".

Il creatore della serie Matt Groening e il produttore James L. Brooks hanno spento le voci con un nuovo disegno di Homer che stringe il collo al giovane rampollo, questa volta per "clickbaiting". E, secondo il team, "Homer Simpson non era disponibile per un commento perché impegnato a strangolare Bart".

La febbre di Pedro Pascal raggiunge nuove vette

Il signor "Mandalorian" ha conquistato nuovi fan quest'anno nel ruolo di Joel in "The Last of Us", l'acclamato adattamento della HBO dell'omonimo videogioco. Il Joel di Pascal è un assassino incallito di funghi-zombie il cui cuore si scongela lentamente durante il viaggio negli Stati Uniti post-apocalittici con un adolescente amante dei giochi di parole. È un ruolo vincente che gli è valso una nomination agli Emmy, un'apprezzata ospitata al "Saturday Night Live" - non la sua unica apparizione nel 2023 - e tante fancam su TikTok. Si vocifera che Pascal si unirà al MCU - ma quando? Pensiamo che sia già abbastanza impegnato a fare il fidanzato d'America.

I tour di Eras e Renaissance fanno cantare l'estate

Il tour "Eras" di Taylor Swift e il tour "Renaissance" di Beyoncé sono stati i soli attorno ai quali hanno ruotato le nostre estati. Se per "Renaissance" non avete indossato uno chic tutto alieno, per "Eras" avete indossato i braccialetti dell'amicizia. O forse li avete indossati entrambi! Le tournée sono diventate dei colossi da record, che hanno fruttato miliardi di dollari a Live Nation, hanno fatto il tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo e hanno dato vita a film di concerti di grande successo che sono diventati anch'essi dei veri e propri guadagni. L'anno appartiene a queste due regine.

La Formula 1 corre via con i nostri cuori

A febbraio è andata in onda la quinta stagione di "Drive to Survive", una serie docudrama di Netflix sulla Formula 1, che ha fatto entrare nel lessico ogni sorta di gergo della F1 (ci hanno fatto vedere come ci muoviamo nel traffico per andare al lavoro, sfrecciando sull'autostrada e dicendoci "spingi spingi").

A parte i nostri spostamenti veloci, la F1 ha avuto un anno di grande successo negli Stati Uniti. Case automobilistiche americane come General Motors e Ford hanno chiesto di partecipare all'azione, e la stagione è stata coronata dal primo gran premio di questo sport a Las Vegas in oltre 40 anni. L'evento è stato un luogo di ritrovo per le celebrità e, sebbene molti residenti fossero scettici, lo spettacolo di vedere i piloti sfrecciare lungo la Strip è stato uno spettacolo da vedere. Forse la F1 non prenderà ancora il posto del calcio come sport preferito dagli americani, ma ha ottenuto dei punti per averci provato.

Tutti in sciopero

Operai dell'auto, attori, lavoratori dell'hotel, scrittori, operatori sanitari... se ne avete voglia, probabilmente hanno scioperato.

Il più grande di questi è stato apparentemente lo sciopero della WGA, una saga lunga quasi cinque mesi che, insieme allo sciopero della SAG-AFTRA, ha portato Hollywood a un brusco arresto. Chi avrebbe mai pensato che ci sarebbe mancato guardare le più belle tra noi promuovere il loro lavoro?

Ahimè, è così, e la pausa ha messo in luce alcuni dei lati oscuri dell'industria, in particolare quando un dirigente di uno studio ha dichiarato a Deadline che avrebbe permesso che lo sciopero continuasse fino a quando gli scrittori "inizieranno a perdere i loro appartamenti e le loro case". QUESTI scrittori rabbrividiscono al solo pensiero.

Trump entra nella storia

Era una foto segnaletica diversa da tutte le altre. Gli occhi puntati sulla telecamera, leggermente iniettati di sangue, le sopracciglia come due segni di spunta rovesciati, la bocca aggrottata. Il detenuto n. P01135809, noto anche come ex presidente Donald J. Trump. Poche volte una foto segnaletica ha suscitato tanti dibattiti e analisi come questa, scattata dopo l'incriminazione di Trump per i suoi tentativi di rovesciare le elezioni del 2020 nello Stato della Georgia.

Trump passerà alla storia per molte cose, e l'essere l'unico presidente ad avere una foto segnaletica è una di queste.

Travis Kelce trova una nuova fanbase

Travis Kelce, tight end dei Kansas City Chiefs, ha iniziato l'anno alla grande, dopo che la sua squadra è andata al concerto di Rihanna - ehm, scusate - al Super Bowl, affrontando suo fratello maggiore Jason e i Philadelphia Eagles. In una vittoria per i fratelli minori di tutto il mondo, i Chiefs hanno prevalso e l'evento è diventato noto come il Kelce Bowl.

Per la maggior parte delle persone, questa sarebbe stata una pubblicità sufficiente per l'anno. Poi Kelce è uscito con un'artista indipendente poco conosciuta di nome Taylor Swift. La conoscete?

Kelce, un tempo conosciuto soprattutto dai fan della NFL e dai fanatici del fantafootball, è ora una delle celebrità più analizzate dell'anno. I suoi vecchi post su X, ex Twitter, sono diventati virali grazie alle ricerche degli Swifties; la sua ex è uscita allo scoperto per condividere i dettagli del loro precedente rapporto; e sembra che la gente gli chieda più della sua relazione che del football. Sembra che non si vedesse un tale livello di ossessione per le celebrità dai primi anni 2000. Grazie, Kelce, per la nostalgia.

Le celebrità divorziano

Per Taylor Swift e Travis Kelce è stato l'autunno dell'amore. Ma per tutte le altre celebrità - Joe Jonas e Sophie Turner, Jodie Turner-Smith e Joshua Jackson, Cardi B e Offset, Jeremy Allen White, Reese Witherspoon, Tina Knowles, Tia Mowry, Deion Sanders, Hugh Jackman, Britney Spears, Ariana Grande, Sofía Vergara, Ricky Martin, Billy Porter, Kevin Costner, David Lynch, Lukas Gage, Maren Morris e, e, e - è stato l'anno del divorzio. Womp womp.

L'intelligenza artificiale inizia la sua conquista

Sebbene l'AI abbia iniziato il suo assalto alla nostra cultura l'anno scorso con l'introduzione di ChatGPT, quest'anno ha aumentato la scala. Nonostante gli avvertimenti degli esperti, le aziende hanno continuato ad abbracciare l'IA. Spotify, dopo aver licenziato più di 2.000 dipendenti quest'anno, ha continuato a investire nella tecnologia. La catena di giornali Gannett ha iniziato a usare l'IA per scrivere i resoconti sugli sport delle scuole superiori, per poi annunciare una pausa dopo che diversi resoconti erano stati sbagliati. E un'autrice ha parlato del fatto che il suo nome è stato usato per scrivere libri che in realtà sono stati generati dall'IA.

Tutto ciò sembra uscito direttamente da un film di fantascienza - e quelli, ovviamente, finiscono SEMPRE bene per le persone che ne fanno parte!!! Ahimè, sembra che l'acquisizione continuerà, e sicuramente non abbiamo nulla di cui preoccuparci.

RIP all'account Netflix della ragazza del fratello del nostro migliore amico

Sapete, l'account Netflix che tutti noi usavamo per guardare "Bojack Horseman" alle due di notte o per guardare "Emily in Paris". Quest'anno, con grande dispiacere collettivo, Netflix ha iniziato il suo giro di vite sulle password, riuscendo a incrementare le iscrizioni dei nuovi abbonati e uccidendo l 'accesso ai nostri account. Narcisi! Speriamo che siano contenti.

Aumentano i sostituti di Threads, Bluesky e Twitter

Non ci siamo mai messi d'accordo su un sostituto, vero? Quest'anno Twitter è diventato X senza un motivo preciso (grazie, Elon!) e ha di fatto ucciso la piattaforma. Lo dicono i nostri amici della CNN Business, secondo i quali Musk ha trasformato Twitter "in un guscio del suo vecchio sé". Accidenti.

Al suo posto sono sorte una miriade di alternative. Threads, Bluesky, Mastodon, Spill e T2 hanno visto vari livelli di successo sulla scia di X, anche se nessuno può competere con Twitter nel suo periodo di massimo splendore. Forse, invece di sostituirlo, ci prenderemo tutti un po' di tempo lontano dai social media. Non sarebbe bello?

L'hip hop compie 50 anni e André 3000 fa un album con il flauto

Non capita tutti gli anni che un genere musicale così radicato nella cultura americana compia 50 anni. E non capita nemmeno tutti gli anni che André 3000, uno dei fari del genere, pubblichi il suo album di debutto da solista, "New Blue Sun", che in realtà non è affatto un album hip-hop, ma un'odissea di flauto, leggera e primaverile.

Cos'altro potevamo aspettarci dall'artista degli OutKast, che ha passato anni ad apparire casualmente in pubblico suonando uno strumento a fiato? Il titolo del brano di apertura sembra riflettere questa battaglia interiore: "Giuro, volevo davvero fare un album 'rap' ma questo è letteralmente il modo in cui il vento mi ha fatto saltare questa volta". Non sappiamo cosa ci riserveranno i prossimi 50 anni di hip-hop, ma se Three Stacks sta tracciando la strada, noi la seguiremo volentieri.

Damar Hamlin cambia lo stato dell'NFL

A soli due giorni dall'inizio del nuovo anno, il safety dei Buffalo Bills Damar Hamlin ha lasciato l'intero Paese con il fiato sospeso. L'ordine degli eventi si è ripetuto innumerevoli volte. Hamlin, in una partita di fine stagione contro i Cincinnati Bengals, ha ricevuto un colpo alla testa e al petto. Si alzò, fece qualche passo e cadde all'indietro. In seguito si scoprì che l'allora 24enne aveva avuto un arresto cardiaco in campo. Mentre veniva portato via, alcuni giocatori si inginocchiarono in preghiera, altri piansero.

Sebbene Hamlin sia tornato in azione nella NFL, anche se in minima parte, l'episodio ha fatto riflettere la lega sportiva preferita dagli americani, che già si stava interrogando sulla sicurezza dei giocatori. Nonostante la recente dose di pubblicità positiva derivante dalla storia d'amore tra Kelce e Swift, non è ancora chiaro se queste domande abbiano trovato una risposta mentre un'altra stagione volge al termine.

Ayo Edebiri diventa la nostra comica preferita

Forse siete fan del suo lavoro, nominato agli Emmy, nel ruolo della chef Sydney, che non si fa fregare, in "The Bear". O forse vi ha conquistati con il ruolo di Josie, amabilmente svampita, nella commedia sui fight club gay "Bottoms" (il momento in cui Edebiri rovescia delicatamente il suo cappello immaginario e pronuncia "good eve-ning"). Forse l'avete vista in prima fila da Thom Browne durante la settimana della moda. Forse l'avrete indicata con entusiasmo in uno qualsiasi dei ruoli secondari che ha interpretato quest'anno, da una voce chiave in "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" a un'inconsistente allenatrice di combattimento sul palco in "Theater Camp" alla sorella svampita di Janine in "Abbott Elementary".

Non importa come la conosciate, probabilmente la amate. Ayo Edebiri si è rapidamente affermata come una stella nascente per cui vale la pena fare il tifo.

Rihanna fa cadere il microfono al Super Bowl

Rihanna ha annunciato la sua seconda gravidanza quest'anno in un luogo che si addice a una delle nostre grandi star: Durante l'halftime show del Super Bowl, grondante di abiti firmati. Vestita con una tuta rosso ciliegia con relativa placca sul seno di Loewe e massicci cappotti simili a piumoni di Alaïa, Rihanna ha ricordato a tutti noi perché la amiamo: Ha cantato i suoi più grandi successi per oltre 10 minuti, il tutto con il pancione. Qualcuno si ricorda chi ha vinto il Super Bowl quest'anno? Perché siamo ancora ipnotizzati dall'imperturbabile ritorno di Rih sul palco, con tanto di pancione al seguito.

Le celebrità in tribunale

È stato un anno intenso per le celebrità che si sono presentate in tribunale, e i fan (e gli haters) le hanno seguite da vicino. C'è stato il caso di Gwyneth Paltrow, perennemente oggetto di meme, in un tribunale dello Utah, che alla fine ha vinto, dopo che un ottico optometrista in pensione l'aveva accusata di averlo urtato con gli sci nel 2016 e di averlo ferito. (Tra le battute più memorabili del processo, Gwynnie ha confessato di aver "perso mezza giornata di sci" dopo l'incidente con l'optometrista).

Ilcaso RICO di Young Thug ad Atlanta è in corso: l'acclamato rapper è accusato di essere a capo di una gang che condivide le iniziali della sua etichetta discografica, YSL, e di aver compiuto atti di violenza per oltre un decennio. (Il caso è particolarmente controverso perché l'accusa usa i testi di Thug come prova delle sue malefatte).

L'ex presidente Donald Trump è apparso in tribunale più di una volta quest'anno, l'ultima volta per un processo di frode civile a New York. La sua già citata foto segnaletica, scattata quando è stato brevemente registrato nell'ufficio dello sceriffo della contea di Fulton in Georgia dopo essersi costituito per accuse penali legate a frodi elettorali del 2020, gli ha fruttato milioni di dollari.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com