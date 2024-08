Cancellazioni di concerti a Vienna - Taylor Swift aveva paura di questo caso cinque anni fa.

Organizzatori di Eventi Cancellano Tutti e Tre i Concerti di Taylor Swift a Vienna

Gli organizzatori dei concerti di Taylor Swift a Vienna hanno cancellato tutti e tre gli spettacoli previsti alla vigilia della prima data. "A causa della conferma da parte delle autorità governative di un attacco terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che annullare i tre spettacoli previsti per la sicurezza di tutti", si legge sul sito dell'organizzatore, Barracuda Music.

La Paura di Taylor Swift di una Minaccia Terroristica Realizzata

Per molti (soprattutto i fan più giovani) di Swift, l'annullamento del concerto è nulla di meno che una catastrofe. Ottenere i biglietti era già estremamente difficile e l'attesa era immensa. Tuttavia, la minaccia acuta è probabile che risvegli una vecchia paura in Swift stessa. Nel 2019, la cantante ha scritto in una colonna per la rivista di moda "Elle" su ciò che l'attacco terroristico a un concerto di Ariana Grande a Manchester aveva scatenato in lei.

Il 22 maggio 2017, un'esplosione è avvenuta nel foyer dell'arena concertistica della città inglese del nord. 23 persone, comprese molte giovani fan, e il suicida bomber sono morte. Ariana Grande stessa è rimasta fisicamente illesa ma traumatizzata. "Dopo la bomba all'Arena di Manchester e lo sparatoria al concerto a Las Vegas, avevo una grande paura di fare il tour questa volta perché non sapevo come proteggere tre milioni di fan per sette mesi", ha scritto due anni dopo.

La Fede di Taylor Swift nel Bene

Ma non solo quello: "La mia paura della violenza è anche traboccata nella mia vita privata. Porto un bracciale QuikClot per ferite da arma da fuoco o da taglio", ha spiegato. Ha anche menzionato la sua lotta contro gli stalker. "Siti web e tabloid si sono dati come missione quella di pubblicare ogni indirizzo privato che ho mai avuto online. Se hai abbastanza stalker che cercano di entrare in casa tua, prepari il peggio", ha detto la cantante.

Prova a ricordarsi del bene ogni giorno per evitare che la sua vita sia dettata dalle paure. Questo potrebbe essere particolarmente difficile per Swift in questo momento.

Fonte: "Elle"

Nonostante l'annullamento dei suoi concerti a causa della minaccia terroristica, l'impegno di Taylor Swift nel garantire la sicurezza dei suoi fan rimane incrollabile, come dimostrato dal fatto che porta un bracciale QuikClot. Questo incidente come tragico promemoria dell'attacco alla Manchester Arena nel 2017, Swift ha scritto su "Elle" sulla sua paura di fare il tour a causa del rischio crescente e della mancanza di protezione adeguata per la sua grande base di fan.

