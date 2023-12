Taylor Swift annuncia il suo "The Eras Tour".

La tappa statunitense del "The Eras Tour" prenderà il via in primavera.

"Sono incantata nell'annunciare il mio prossimo tour: Taylor Swift | The Eras Tour, un viaggio attraverso le epoche musicali della mia carriera (passata e presente!)", ha scritto la Swift sui social media con l'annuncio. "La prima tappa del tour sarà negli stadi degli Stati Uniti, mentre le date internazionali saranno annunciate appena possibile!".

Ha anche scritto di "sentirsi la persona più fortunata del mondo perché posso portare questi brillanti artisti in tour con me", annunciando che i colleghi Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in Red, Muna, Haim, Gayle, Gracie Abrams e Owenn si uniranno a lei.

"Non vedo l'ora di vedere i vostri splendidi volti là fuori", ha scritto la Swift. "È stato un lungo periodo di tempo a venire".

Il tour inizierà il 18 marzo allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, e si concluderà il 5 agosto al SoFi Stadium di Los Angeles.

Grazie al suo nuovo album "Midnights", la Swift è diventata la prima artista a conquistare simultaneamente tutti i primi dieci posti della classifica Billboard Hot 100.

Chi desidera acquistare i biglietti può registrarsi qui fino a mercoledì 9 novembre alle 23.59. Chi si iscrive riceverà un codice e avrà accesso esclusivo all'acquisto dei biglietti martedì 15 novembre, a partire dalle 10.00 ora locale della sede.

Fonte: edition.cnn.com