Tatra T87 presente nella storia dei veicoli - navigazione lungo le strade accanto ai cavi elettrici.

Se pensi a veicoli vintage pre-bellici, probabilmente immagini strutture deboli, simili a nasi. Auto che a malapena si muovono. Ma non hai ancora incontrato la Tatra T87. NTV.de ha deciso di provarla.

Eccola lì, di un nero intenso, la Tatra T87. Ha debuttato addirittura nel 1937, quindi è piuttosto lontana dalla produzione automobilistica moderna, o almeno così si potrebbe pensare. Parlando di quei veicoli menzionati in precedenza: la società responsabile della loro produzione era la Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft, fondata nella regione di Moravia-Slesia allora di lingua tedesca, ora nota come Kopřivnice.

Dopo significativi cambiamenti nel mondo e nella regione nel 1918, l'azienda, che produceva veicoli passeggeri e commerciali dal 1910, si fuse con la Prague Ringhoffer AG. Questa unione ha dato vita al nome Tatra (Ringhoffer-Tatra AG).

Ma ciò che rende ancora più interessante è l'impegno dell'ingegnere austriaco Hans Ledwinka con Tatra all'epoca. Conosciuto per la sua amicizia con Ferdinand Porsche, si dice che Porsche possa aver preso in prestito alcuni concetti da Ledwinka, tra cui motori a raffreddamento aria con una disposizione piatta, a boxer, nella parte posteriore, simile a quella della Maggiolino. Il progetto? La KdF-Wagen.

Tornando al tema in questione, la Tatra T87. Di fronte a questo veicolo aerodinamico, si è colpiti dal pensiero che "è quasi impossibile che questa auto sia stata guidata negli anni '30". Ma lo è stata. Un modello di serie con oltre 3000 unità prodotte. Tuttavia, l'87er ha un aspetto un po' inquietante con il suo strano alettone posteriore. L'ingegnere Erich Übelacker ha progettato la Tatra con l'aerodinamica in mente, raggiungendo i 160 km/h con la sua potenza del motore stretta.

La Tatra T87 sembra quasi giovane

Ma ancora più affascinante è l'interno. Se non fosse per la tipografia un po' ornata sui quadranti degli eleganti strumenti, si potrebbe scambiare questa grande auto da turismo per un modello di 25 anni più vecchio. Ma l'osservazione è una cosa, e NTV.de ha effettivamente sottoposto la Tatra T87 a un test. È sempre un bene quando grandi musei di auto come il PS.Speicher di Einbeck mantengono selezionati esemplari in condizioni di guida e li utilizzano per tali produzioni. Ciò consente di descrivere la Tatra non solo per il suo stile, ma anche per le sue prestazioni.

Parlando di prestazioni, è una parola chiave appropriata. Nel retro del futuristico veicolo lungo 4,74 metri di quell'epoca, un motore otto cilindri da 3 litri con - sorpresa - raffreddamento ad aria e testata del cilindro in alluminio leggero si accende dopo aver premuto il pulsante di avvio bianco. La coppia esatta che questa fonte di potenza, equipaggiata con valvole pendenti e bilancieri, può generare è incerta, ma la potenza massima di 75 CV (i modelli successivi raggiungevano 95 CV) viene raggiunta sotto i 4000 giri, suggerendo un certo controllo. Quindi, partiamo. Questo 1,4-tonnellate è sorprendentemente facile da gestire per i guidatori moderni, anche se abituati ai veicoli classici. La trasmissione manuale a quattro velocità è relativamente semplice da utilizzare. Richiede però un po' di finezza.

Ma una volta che l'olio è riscaldato, gli ingranaggi si impegneranno smoothly. E l'otto cilindri fornirà una spinta solida dalla parte inferiore. Anche se non si sta viaggiando a velocità folli, la Tatra sarebbe stata una meraviglia tecnica per il suo tempo. E le sue dinamiche di guida sono impressionanti, superando di gran lunga ciò che ci si aspetta dai veicoli pre-bellici. La maggior parte delle auto di quell'epoca richiedeva la massima concentrazione anche a velocità di 80 km/h, ma non questa. Questo relitto con un assale oscillante posteriore danza graziosamente sulle strade tranquille intorno a Einbeck. Certo, c'è un po' di gioco nella direzione nella posizione centrale.

Ma il modo migliore per apprezzarlo è sedersi dietro. È scioccante quanto spazio la Tatra offra per i passeggeri posteriori. Come hanno fatto a ottenere questo packaging allora, un argomento di cui discutiamo spesso oggi? Non c'erano considerazioni sulla sicurezza da tenere in conto e non c'era bisogno di spazio per gli assistenti tecnici. Inoltre, il tunnel della trasmissione è eliminato a causa del motore posteriore e il passo è di generosi 2,85 metri, offrendo spazio sufficiente.

Tatra: un classico raro oggi

Relaxarsi nel lussuoso sedile posteriore, ascoltare il distintivo motore otto cilindri, mentre il guidatore gestisce i comandi - che pensiero delizioso. Ma è anche divertente afferrare il grande volante e guidare la grande Tatra. Basta fare attenzione quando si usa il freno. Premilo delicatamente o il limousine potrebbe diventare instabile più velocemente di quanto si vorrebbe. Ma il viaggio finisce troppo presto. È soddisfacente aver restituito la Tatra T87 al deposito in sicurezza.

Il pubblico può occasionalmente ammirare questo raro Tatra a Einbeck, in piedi accanto a centinaia di altre esposizioni nel famoso PS.Speicher. O forse preferiresti possederne uno? Di tanto in tanto, il T87 può essere trovato su piattaforme di mercato online specializzate. I prezzi per questi modelli raggiungono ora circa un quarto di milione di euro. Cosa possiamo imparare da questo? Non solo Ferrari, Mercedes o Porsche producono auto da sogno costose. A volte, l'oggetto del desiderio può essere una meraviglia tecnica sconosciuta dell'Europa orientale.

