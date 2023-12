Tatjana Maria si gode una corsa a Wimbledon "da sogno" 15 mesi dopo la nascita del suo secondo figlio

Perché sua figlia Charlotte, di otto anni, è una stella del tennis in erba che si allena ogni mattina. Più tardi, Maria scenderà in campo in prima persona, il che martedì ha significato ottenere la più grande vittoria della sua carriera e un posto nelle semifinali di Wimbledon.

Con la vittoria per 4-6 6-2 7-5 contro il tedesco Jule Niemeier, la 34enne Maria ha continuato la sua straordinaria corsa a SW19, 15 mesi dopo la nascita della sua seconda figlia, Cecilia.

"È un sogno", ha dichiarato nell'intervista a bordo campo, "un sogno vivere questo momento con la mia famiglia, con le mie due bambine. Un anno fa avevo appena partorito".

Prima di Wimbledon di quest'anno, Maria non era mai andata oltre il terzo turno di un torneo del Grande Slam in 34 tentativi. Non c'è quindi da stupirsi che abbia ammesso di avere "la pelle d'oca dappertutto" mentre assaporava gli applausi del campo n. 1, dove martedì ha ottenuto una vittoria schiacciante.

Ma mentre si prepara per la semifinale contro la tunisina Ons Jabeur, è poco probabile che Maria cambi la sua routine quotidiana nel destreggiarsi tra tennis e maternità.

"Sono in semifinale a Wimbledon ed è pazzesco, ma sono ancora una mamma e dopo questa partita andrò a trovare i miei figli e farò le stesse cose che faccio ogni giorno", ha detto ai giornalisti.

"Cambierò i Pampers, tutto come al solito. Cerco di mantenere le cose normali il più possibile. È questo che mi rende più orgogliosa: essere una mamma".

Maria è diventata la sesta donna nell'Era Open a raggiungere la finale di un Grande Slam dopo il suo 34° compleanno, seguendo le orme di Venus e Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert e Billie Jean King.

Il suo percorso non è stato semplice. Quattro delle sue cinque partite a Wimbledon sono finite in tre set e ha dovuto salvare dei match point contro Jelena Ostapenko al quarto turno.

Ma Maria ha dimostrato che combattere e lottare in campo è nella sua natura. L'ha dimostrato ancora una volta contro la ventiduenne Niemeier, che ha rimontato dopo aver perso il primo set per aggiudicarsi il secondo e ha recuperato da un break di svantaggio per vincere il terzo.

"È un po' la mia vita per dimostrare a tutti che sono ancora qui, che sono una combattente e che continuo ad andare avanti e a sognare", ha detto Maria. "È quello che voglio mostrare ai miei figli".

Contro la Niemeier ha frustrato la sua avversaria con colpi in slice sia di dritto che di rovescio.

Nel secondo ha trovato il suo ritmo e si è assicurata i break sul 2-1 e sul 5-2, pareggiando il match con una volée vincente di dritto dopo che la Niemeier era stata costretta a giocare un colpo tra le gambe da fondo campo.

La Niemeier, al suo secondo Grande Slam ma con una classifica di sei posizioni superiore a quella di Maria (n. 97 del mondo), è sembrata prendere il controllo del match con un break nel terzo set, ma l'inconsistenza è stata la sua rovina.

Ha concluso la gara con 11 doppi falli - tutti nei primi due set - e 49 errori non forzati contro i 34 di Maria. Il pubblico ha risposto con una standing ovation quando Maria ha conquistato il primo dei due match point del terzo set.

"Sono felice di avercela fatta, anche quando ero sotto per 4-2 nel terzo set", ha detto. "Ho continuato ad andare avanti, ho continuato a lottare".

Maria ha modificato il suo stile di gioco poco ortodosso, che prevede molte rotazioni e tagli, l'anno scorso dopo che il marito Charles, suo allenatore, le ha suggerito di passare esclusivamente al rovescio a una mano, un cambiamento insolito per una giocatrice a fine carriera.

Ma nonostante il rischio, Maria dice che è diventato un colpo "super importante" nel suo gioco.

"All'inizio non è così facile perché devi avere fiducia, devi giocare il colpo, devi acquisire fiducia nel colpo", ha detto. "Ho continuato ad andare avanti e sta migliorando sempre di più".

Il cambiamento, sia nel tennis che nella vita, è chiaramente adatto a Maria. Ad aprile ha vinto il suo secondo titolo WTA a Bogotà, in Colombia, e ora si sta godendo la sua migliore partecipazione a un grande slam.

"Un anno fa ho dato alla luce la mia seconda figlia e se qualcuno mi dicesse che un anno dopo sei in semifinale a Wimbledon, sarebbe una follia", ha detto.

Tuttavia, continuerà a portare Charlotte all'allenamento ogni mattina, poiché la figlia sembra apprezzare l'esperienza di Wimbledon tanto quanto la madre.

"Charlotte è felice di poter rimanere altri due giorni all'asilo nido", dice Maria ridendo.

"Ha capito che è qualcosa di super speciale, quindi se la vedo dopo (una partita), mi corre in braccio ed è super orgogliosa di me".

