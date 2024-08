- Tasso di disoccupazione ridotto in Turingia

Il numero di disoccupati in Turingia è diminuito di circa 1.100 unità, portandosi a circa 68.000 persone ad agosto, rispetto a luglio. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione è sceso di 0,1 punti percentuali, attestandosi al 6,2%, come riferito dalla sede locale dell'Agenzia federale per il lavoro di Halle. Rispetto all'anno precedente, il tasso era del 6,1%. I dati sull'occupazione utilizzati per queste statistiche sono stati aggiornati al 14 agosto.

