- Tasse regionali ridotte per numerosi automobilisti in Baviera

Miglior record di sinistri per assicurazioni a Kronach, peggiori a Augsburg

Gli automobilisti di Kronach vantano il miglior record di sinistri per assicurazioni in Baviera, mentre quelli di Augusta sono responsabili del maggior danno. L'Associazione Generale delle Assicurazioni Tedesche (GDV) ha rivalutato questo in tutti i distretti di registrazione e li ha riassegnati per l'assicurazione dei veicoli a motore. Più di 1,7 milioni di automobilisti in Baviera possono attendersi una valutazione più vantaggiosa per l'assicurazione della responsabilità civile.

Nella classifica nazionale, la Baviera ha fatto progressi significativi: "Ventiquattro distretti e circa un quarto di tutti gli automobilisti hanno ricevuto una classificazione più favorevole", dice Anja Käfer-Rohrbach, vice CEO della GDV. Purtroppo, otto distretti e 300.000 automobilisti sono passati a classi regionali più alte e quindi più costose.

Gli automobilisti prudenti risiedono a Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Coburg-Land, Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Dingolfing-Landau e Main-Spessart: appartengono alla classe regionale favorevole 3. Al contrario, gli automobilisti di Kempten e delle grandi città di Monaco, Norimberga e Augusta devono assicurarsi alle tariffe più costose della classe regionale 11. Anche i veicoli registrati a Schweinfurt, Bayreuth, Hof, Fürth, Schwabach, Amberg, Passau, Ingolstadt e Kaufbeuren tendono ad avere incidenti: sono inseriti nella classe regionale 10.

Classi più alte nell'assicurazione completa

A differenza dell'assicurazione della responsabilità civile, molti distretti di registrazione in Baviera vengono promossi nell'assicurazione completa. Questo è generalmente dovuto a grandinate regionali che hanno causato danni estesi alle auto lo scorso anno. Tra i 6,3 milioni di assicurati completi, 1,4 milioni sono stati assegnati a classi regionali più alte, ma solo 100.000 riceveranno valutazioni migliori in futuro. Secondo la GDV, Garmisch-Partenkirchen si colloca al primo posto sopra la media nazionale per i sinistri completi, e Ostallgäu per i sinistri parziali. I fornitori di assicurazioni possono utilizzare le statistiche regionali per i nuovi contratti subito e per quelli esistenti dall'anno assicurativo successivo.

Despite the overall improvement in Bavaria, some districts and drivers have faced the unfortunate consequence of moving into higher and consequently more expensive regional classes due to accidental damage, such as those in Kempten and the major cities of Munich, Nuremberg, and Augsburg. In the context of comprehensive insurance, many registration districts in Bavaria have been promoted, often due to accidental damage from events like regional hailstorms, leading to higher regional classes for 1.4 million drivers.

Leggi anche: