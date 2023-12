Taraji P. Henson ha ragione sul divario salariale delle donne di colore

Nota dell'editore: Sophia A. Nelson è giornalista e autrice del libro "Black Woman Redefined: Dispelling Myths and Discovering Fulfillment in the Age of Michelle Obama". Le opinioni espresse in questo commento sono sue. Leggi altre opinioni sulla CNN.

Sophia A. Nelson.

Il cast all-star comprende l'attrice candidata al premio Oscar Taraji P. Henson nel ruolo di Shug Avery, l'incontenibile cantante jazz dallo spirito indomito. Ma in un recente evento con Gayle King e i membri del cast del film, la Henson è scoppiata in lacrime mentre descriveva la sua angoscia per essere stata sottopagata durante la sua decennale carriera di attrice nera a Hollywood. Ha detto che la disparità di retribuzione l' ha persino portata a considerare di abbandonare la recitazione.

Il pianto accorato della Henson ha risuonato con altri attori neri e fa eco alle osservazioni che altri hanno fatto nel corso degli anni. Viola Davis, una delle attrici più affermate di Hollywood con un raro EGOT al suo attivo, nel 2018 ha fatto notizia con la sua denuncia che le attrici di colore guadagnano "forse circa un decimo" di quanto vengono pagate le attrici bianche del settore.

Le sue osservazioni hanno colpito anche me, una donna di colore che non lavora a Hollywood, ma che sa in prima persona che il divario retributivo razziale continua a essere molto ampio e profondo. Lo dimostrano anche i dati: Un recente studio dell'American Association of University Women, intitolato Black Women and the Pay Gap, ha rilevato che, in media, le donne di colore sono state pagate il 64% di quanto guadagnato dagli uomini bianchi non ispanici nel 2021. Secondo lo studio, anche le donne latine e le donne native devono affrontare divari retributivi sostanzialmente più ampi a causa degli effetti combinati del razzismo e del sessismo.

Non conosco le disparità retributive solo grazie alla ricerca, ma anche per esperienza diretta. È il motivo per cui ho lasciato la professione legale nel 2008 e non mi sono mai guardata indietro. Mettermi in proprio come consulente è stato difficile, ma essere il capo di me stessa mi ha permesso di concentrarmi sul mio lavoro piuttosto che dovermi confrontare con le politiche d'ufficio e le microaggressioni razziali e di genere.

Sia che lavorassi nel servizio pubblico o in uno studio legale privato di lusso, la mia retribuzione era sempre inferiore, anche quando la mia esperienza o le mie credenziali erano superiori. E ogni volta che c'era una spinta alla trasparenza delle retribuzioni da parte delle donne o delle minoranze, gli uomini che gestiscono queste istituzioni si opponevano ancora più duramente.

Una storia vera: Una volta, all'inizio della mia carriera, ho perso un lavoro perché ho scoperto che c'erano grossolane disparità di retribuzione tra me, avvocato, e un maschio bianco che aveva abbandonato l'università, e un altro con solo un diploma di laurea. Quando ho chiesto al mio capo, allora uomo, un aumento basato sul mio lavoro e sulle mie credenziali, sono stata licenziata una settimana dopo. Si viene etichettati come "difficili" se ci si rifiuta di stare zitti e di accettare con gratitudine qualsiasi cosa ci propinino.

Ecco perché l'angoscia della Henson per questo problema è perfetta: coglie l'effetto che la sottopagazione ha sul benessere emotivo delle donne nere. È simile al danno che subiamo quando facciamo il duro lavoro di ottenere un'istruzione affrontando probabilità altrettanto difficili. O quando vinciamo dei premi per il nostro lavoro, ma non siamo ancora considerate abbastanza brave da essere compensate alla pari con i colleghi bianchi.

Qual è dunque la strada da seguire? Credo che si inizi con donne nere di alto profilo come la Henson che denunciano questa disparità in modo forte e chiaro: "Sono stanca di lavorare così duramente, di essere gentile in quello che faccio e di essere pagata una frazione del costo", ha detto la Henson a Gayle King su SiriusXM. "Sono stanca di sentire le mie sorelle dire sempre le stesse cose. Ci si stanca. Sento la gente dire: 'Lavori molto'. Beh, devo farlo. I conti non tornano". ("Il colore viola" è stato distribuito dalla Warner Bros. che, come la CNN, è di proprietà della Warner Bros. Discovery).

Al di là di questo, vorrei che un maggior numero di attori, avvocati, dirigenti d'azienda e accademici bianchi di alto profilo si schierassero in solidarietà con le loro sorelle nere e brune mentre salgono la scala del successo finanziario e di carriera. Si chiama intersezionalità e alleanza.

Sheryl Sandberg ha scritto il bestseller mondiale "Lean In", esortando le donne a prendere l'iniziativa e a farsi avanti, un consiglio che non ha molto a che vedere con le donne di colore che affrontano maggiori ostacoli nell'America aziendale, ma lei è solo un esempio. Naturalmente, non spetta solo alle donne bianche affrontare la disparità; anche gli uomini bianchi e di colore devono vederla e lavorare per risolverla.

I leader aziendali bianchi sembrano non vederci. E in gran parte questo è dovuto al fatto che siamo sottorappresentati, per cui si crea una sorta di circolo vizioso. Attualmente, nella classifica Fortune 500, solo il 10% degli amministratori delegati sono donne. Solo due sono donne di colore.

Ricevi la nostra newsletter settimanale gratuita

Iscriviti alla newsletter di CNN Opinion

Unisciti a noi su Twitter e Facebook

Le donne di colore non occupano posti di prestigio in cima alla scala aziendale, guadagnando stipendi enormi, e il divario retributivo porta a un divario di ricchezza. Secondo l'Urban Institute, le donne di colore hanno un divario di ricchezza del 90%, e il divario di guadagno determina due terzi di questo divario. Secondo il think tank, le donne nere perdono più di 900.000 dollari in 40 anni di carriera a causa di questo divario retributivo.

Essere pagate meno rende più difficile per le donne nere liberarsi dalla povertà generazionale, e questo può portare alla mancanza di opportunità educative, alla difficoltà di raggiungere il sogno di una casa di proprietà e a un crollo del senso di autostima.

E tutto questo, a sua volta, può alimentare un senso di disperazione crescente, sia che si tratti di una mamma operaia che lotta per mettere il cibo in tavola, sia che si tratti di una star di Hollywood come Taraji Henson, che ha assolutamente ragione a ritenere che a questo punto della sua carriera - come molte di noi che sono state sottopagate per anni - dovrebbe essere pagata per il suo valore.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com